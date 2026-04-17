Fallece Avi Neumann, pilar de la comunidad judía en Sosúa

Falleció en Sosúa, Puerto Plata, Avital Ben-David Neumann, conocido como Avi Neumann, padre de la exdiputada y exalcaldesa Ilana Neumann.

Avi Neumann era un reconocido guía espiritual, cantor en la sinagoga de Sosúa y guardián de la memoria histórica de la comunidad judía en esa demarcación.

Hijo de un sobreviviente del Holocausto, dedicó su vida a preservar las tradiciones, la fe y la identidad de la comunidad judía que se estableció en Puerto Plata en la década del 40 del siglo pasado.

Es esposo de Nieves Hernández, exgobernadora provincial de Puerto Plata y padre de Amir José, Orly e Ilana Neumann Hernández.

La comunidad de Sosúa rinde tributo a una de las figuras ejemplares de la comunidad judía.