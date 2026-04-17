Abinader evita responder a la prensa sobre reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente Luis Abinader evitó este viernes responder a la prensa sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte de hidrocarburos, y que influye en los precios del petróleo que importa República Dominicana.

Irán declaró “totalmente abierto” el paso marítimo tras una tregua en Líbano entre Israel y Hezbolá, informaron medios internacionales.

Abinader asistió a un seminario del Ministerio de Agricultura realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras concluir su discurso, fue abordado por miembros de la prensa.

—Presidente, reabrieron el estrecho de Ormuz, ¿qué representa eso para la economía dominicana? —preguntaron los periodistas.

El mandatario no respondió. Solo extendió la mano y salió del salón.

La reapertura del estrecho de Ormuz representa un hecho importante, pues por esa vía transita una gran parte del petróleo que se comercializa a escala mundial.

Cualquier situación que ocurra en el estrecho impacta los precios internacionales del crudo, lo que a su vez incide en países importadores como República Dominicana.

Desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, los precios de los combustibles en el país han aumentado en tres ocasiones. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.

El presidente Abinader, sin embargo, aseguró el jueves que el Gobierno congelará los precios de los combustibles durante esta semana.

“Esta semana no va a haber aumento, sino que se va a continuar los niveles de precios de los combustibles que había la semana pasada”, afirmó en una reunión con empresarios.

La semana pasada, el Gobierno aumentó entre 7 y 9 pesos las gasolinas y los dos tipos de gasoil.

El mandatario dijo que las autoridades trabajan para evitar que los efectos de la guerra sigan afectando el bolsillo de los dominicanos.

Tras el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, los precios del petróleo registraron una caída.

El petróleo de referencia para el país, inició este viernes con una baja de 10,2%, hasta los 81,88 dólares por barril.

También se espera que Estados Unidos e Irán retomen conversaciones para un posible acuerdo, según informó el presidente Donald Trump.