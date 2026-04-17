Santo Domingo Ballet presentará “Dolce” en Los Establos, Cap Cana

Santo Domingo Ballet presentará “Dolce”, una gala que celebra la armonía entre la danza y la música, el sábado 25 de abril, a las 8:00 de la noche, en Los Establos, Cap Cana, Ciudad Destino.

Concebido como un espectáculo de alto nivel, “Dolce” se desarrollará en dos actos. El primero resaltará la elegancia de una orquesta en vivo, en diálogo con bailarines solistas que encarnan la vanguardia de la danza, ofreciendo una puesta en escena de gran sensibilidad estética.

El segundo acto dará paso a una propuesta que fusiona el glamour escénico con la esencia de la identidad dominicana, logrando una composición artística inédita, cargada de ritmo, color y emoción.

Bajo la dirección y producción de Carolina Silvestre, “Dolce” promete cautivar al público con una propuesta escénica donde cada movimiento y cada nota evocan belleza, pasión y excelencia.

Como parte de esta experiencia, la pieza “Un instante" interpretada por los artistas de Santo Domingo Ballet, añadirá un momento de emotividad y expresión artística.

Más que un espectáculo, "Dolce" se plantea como una experiencia, una invitación a dejar de ser solo espectador para convertirse, de alguna forma, en parte de la historia que se cuenta sobre el escenario. Porque aquí, la danza no solo se ejecuta: se comparte, comentó Carolina Silvestre.

Santo Domingo Ballet es una compañía profesional de danza en la República Dominicana, comprometida con la entrega de propuestas escénicas de alto nivel.

Santo Domingo Ballet es una compañía profesional de danza en la República Dominicana, comprometida con la entrega de propuestas escénicas de alto nivel que apuestan tanto la excelencia artística como a la innovación cultural.