“Navidad en las Aulas 24/7” alcanza 261 centros educativos

La Dirección de Infraestructura Escolar, dependiente del Ministerio de Educación (Minerd), informó que hasta el momento el plan “Navidad en las Aulas 24/7” alcanzó los trabajos de recuperación de aulas en 261 centros educativos en todo el país

El ingeniero Roberto Herrera, director de la dependencia, aseguró que luego del lanzamiento del proyecto la meta era intervenir alrededor de 250 centros educativos con mayor cantidad de desperfectos; sin embargo, durante las labores de pulir pisos, reparaciones de ventanas, pintura, electricidad y desperfectos en la infraestructura, esta cantidad aumentó a 311 planteles, pero aún quedan 50 escuelas pendientes de culminar los trabajos.

“Concluimos 261 centros, en los demás seguimos trabajando fuera del horario habitual, para no interrumpir la continuidad de la docencia, los cuales serán entregados en los próximos días”, indicó Herrera durante un encuentro con la prensa.

Aseguró este lunes que la inversión inicial de unos RD$300 millones disminuyó en el transcurso del desarrollo de este proyecto.

Para cumplir con las metas propuestas, Infraestructura Escolar incorporó 50 vehículos livianos para el traslado del personal y supervisión de los trabajos, 10 camiones para movilizar los materiales a todo el territorio nacional e integraron un minicargador frontal para las labores de retiro de escombros de manera más rápida y segura.

El ingeniero aseguró que este plan se creó por la necesidad de inversión en las aulas sin entorpecer las labores educativas; es por eso que durante las vacaciones navideñas se intervienen los planteles.