Educación convoca al reinicio de clases hoy mientras la ADP advierte que es mañana

Luego de las vacaciones navideñas y en medio de la disputa con los maestros por la apertura de las clases, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) convocó para hoy el reinicio de las clases correspondiente al Año Escolar 2025-2026, en todos los centros educativos del país.

Conforme al calendario escolar del Minerd, la docencia culminó el 19 de diciembre y el regreso a las aulas se pautó para el 6 de enero del 2026, debido a que el feriado por los Santos Reyes fue movido para ayer. Aunque la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mantiene que las clases deben iniciar el 7.

La institución reiteró el llamado a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes del sector público y privado.

“Cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos”, expresa el comunicado de prensa del Minerd.

A pesar de que el órgano a cargo de la educación inicial y secundaria retirará su llamado al inicio del segundo período escolar, la ADP aseguró que, de acuerdo con el calendario escolar, en su página 39, con respecto a las vacaciones navideñas, comenzaba el viernes 19 de diciembre y concluía el martes 6 de enero, por lo que el reinicio a clases es el miércoles 7 de enero.

ADP advierte reinicio es mañana

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, advirtió que el gremio defiende el derecho de los maestros y maestras a sus 10 días de vacaciones navideñas, tal y como establece el artículo 83, literal B, del Estatuto del Docente y la Ley General de Educación 66-97, que establece que los docentes tienen derecho a 10 días laborables de vacaciones de Navidad.

Dijo que la ADP insistirá y reclamará que el Minerd cumpla y lo establezca en el calendario escolar en diciembre 2026, tal y como señala el Estatuto del Docente.

Asimismo, el presidente de la ADP dijo que es una tradición familiar que los niños y niñas disfruten de sus regalos el Día de los Santos Reyes y citó como ejemplo el pasado 2025, que las clases se retomaron después del Día de los Santos Reyes.

Remodelación de centros durante vacaciones

La Dirección de Infraestructura Escolar lanzó el Plan de Mantenimiento Correctivo “Navidad en las aulas 24/7”; se comprometió en el fortalecimiento de los centros educativos durante las vacaciones navideñas.

Durante el lanzamiento de este plan, el ingeniero Roberto Herrera aseguró que más de 250 centros educativos, al menos 1,800 aulas en todo el país, serán intervenidas para la realización de pisos, ventanas, pintura, electricidad y desperfectos en la infraestructura.

Según datos ofrecidos por la dirección, los trabajos de mantenimiento se tenían contemplados hasta el 7 de enero, pero estos se extendieron hasta el fin de semana en horarios vespertinos y fuera de las aulas, para no interferir con la docencia.

La inversión para estas reparaciones fue de RD$300 millones.

Para estos trabajos se entregaron 50 camionetas que servirán para transportar los materiales de construcción para la reparación de las aulas en todo el país.

Primer período del año escolar 2025-2026

El primer día de docencia escolar de la fase uno, aunque se mantuvieron altas expectativas de una presencia masiva de estudiantes y la convocatoria a las aulas, movilizó a funcionarios políticos a los centros educativos; menos de la mitad de la matrícula escolar asistió a la escuela.

Durante la apertura al nuevo año escolar, el ministro Luis Miguel De Camps aseguró que con este nuevo período académico también se iniciaron 143,913 docentes en servicio, que, según explicó, para el 2025 se incorporaron 6,483 docentes y 8,666 administrativos.

El Minerd enfatizó que más de 132,000 maestros participaron en jornadas de capacitación de verano bajo la estrategia Innovar y Aprender, con énfasis en el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

La entidad educativa garantizó 2.06 millones de espacios en el sector público, de los cuales el 99.85% corresponde a aulas tradicionales y un 0.15% a soluciones alternativas como aulas prefabricadas, alquileres y asistencia escolar en el sector privado.

A estas declaraciones, la ADP respondió que el 10.4% de los centros educativos no inició docencia el 25 de agosto, debido a la falta de aulas, uniformes y equivocaciones con las tallas de uniformes recibidos en algunos centros educativos del país.

El 57.5% de los centros estaban pendientes de reparaciones durante el periodo vacacional y, de estos, solo el 31.6% fue remozado y el 10.4% hasta días del inicio de clases continuaban en reparación.

Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, explicó que la falta de docentes se agrega a los desequilibrios que enfrenta el nuevo año escolar; además, detalló que se registró un déficit del 55.8% de docentes, a esto, el 66.9% de los centros educativos no cuenta con todo el personal de apoyo y administrativo necesario.

Hidalgo detalló que en los niveles de primaria y secundaria, hay entre 150,000 y 180,000 jóvenes fuera de las aulas por falta de cupos y, en el caso de los estudiantes de 3 a 5 años, más de 200,000 niños se quedaron fuera de los centros.