¡No se ha perdido la tradición! Niños disfrutan el feriado del Día de Reyes en parques y barrios

Con motivo del Día de los Reyes Magos, periodistas del Listín Diario realizaron un recorrido por parques y áreas públicas de Santo Domingo para observar cómo los niños celebraron esta fecha tan esperada, así como los tipos de juguetes con los que se entretenían, tanto en barrios populares como en sectores de clase media y media alta.

En el parque Mirador Sur, el ambiente fue familiar y lleno de movimiento, niños de distintas edades se recrearon principalmente con carros a control remoto, bicicletas, patinetas, pelotas y velocípedos.

Niño juega con un carro a control remoto durante la celebración del Día de los Santos Reyes en el Parque Mirador Sur.José Alberto Maldonado

También se observó a niños más grandes desplazándose en patinetas eléctricas, controladas mediante el equilibrio del cuerpo.

Las niñas más pequeñas preferían jugar con los renombrados ‘Minenes’.

Asimismo, se pudo notar que los rostros de todos gritaban alegría, y emoción.

En el mismo orden, las familias acudieron al lugar para compartir y aprovechar el feriado para aprovechar el entorno recreativo.

En contraste, en el Malecón de Santo Domingo, específicamente en el área de Güibia, el panorama fue distinto porque el ambiente se mostró más solitario, con una presencia reducida de niños jugando, lo que marcó una notable diferencia con otros espacios visitados durante el recorrido.

En barrios como Villa María, 27 de Febrero, Villa Francisca y Ensanche Espaillat, la dinámica fue más ruidosa y activa, los adolescentes y niños se entretenían principalmente con pistolas de bolitas, juegos bélicos y pistolas de agua, mientras que otros disfrutaban de bicicletas, patinetas, carritos de montar y motos eléctricas de juguete. Llamó la atención la presencia de una niña conduciendo una jeep eléctrica, uno de los juguetes más llamativos observados en la zona.

En los Barrios se está jugando con pistolas de juguetes en el Día de los Santos Reyes Magos.José Alberto Maldonado

Además, se percibió la algarabía de padres y familiares en busca de los Reyes para cumplir con la tradición y llevar alegría a los más pequeños.

Este recorrido evidenció las diferencias en la forma de celebrar el Día de los Reyes Magos según el entorno, pero también un elemento en común: la ilusión de los niños y el esfuerzo de las familias por mantener viva una tradición que, año tras año, sigue marcando la infancia dominicana.