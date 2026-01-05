ADP llama al Ministerio de Educación a reanudar las clases el miércoles 7 de enero

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó al Ministerio de Educación (Minerd) a respetar el calendario docente y reanudar el segundo período escolar el miércoles 7 de enero.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, recordó que el propio Minerd en un comunicado de prensa y el calendario escolar, en su página 39, con respecto al reinicio de las clases por el feriado de Navidad, establece que las vacaciones navideñas comenzaba el viernes 19 de diciembre y concluía el martes 6 de enero, por lo que el reinicio a clases es el miércoles 7 de enero.

Hidalgo advirtió que la ADP defiende el derecho de los maestros y maestras a sus 10 días de vacaciones navideñas, tal y como establece el Estatuto del Docente.

“Es preciso recordar a las autoridades del Ministerio de Educación que la ADP no permitirá que se violente el artículo 83, literal B, del Estatuto del Docente y la Ley General de Educación 66-97, que establece que los docentes tienen derecho a 10 días laborables de vacaciones de Navidad. Esto no es un invento, lo dice la ley. Las y los maestros tienen derecho”, explicó el presidente de la ADP.

Dijo que la ADP insistirá y reclamará que el Minerd cumpla y lo establezca en el calendario escolar en diciembre 2026.

Asimismo, el presidente de la ADP dijo que es una tradición familiar que los niños y niñas disfruten de sus regalos el Día de los Santos Reyes y citó como ejemplo el pasado 2025, que las clases se retomaron después del día.