Educación

ADP llama al Ministerio de Educación a reanudar las clases el miércoles 7 de enero

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, advirtió que el gremio defiende el derecho de los maestros y maestras a sus 10 días de vacaciones navideñas, tal y como establece el Estatuto del Docente.

Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, ofrece detalles del proceso de evaluación.

Santo Domingo, RD

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó al Ministerio de Educación (Minerd) a respetar el calendario docente y reanudar el segundo período escolar el miércoles 7 de enero.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, recordó que el propio Minerd en un comunicado de prensa y el  calendario escolar, en su página 39, con respecto al reinicio de las clases por el feriado de Navidad, establece que las vacaciones navideñas comenzaba el viernes 19 de diciembre y concluía el martes 6 de enero, por lo que el reinicio a clases es el miércoles 7 de enero.

Hidalgo advirtió que la ADP defiende el derecho de los maestros y maestras a sus 10 días de vacaciones navideñas, tal y como establece el Estatuto del Docente.

“Es preciso recordar a las autoridades del Ministerio de Educación que la ADP no permitirá que se violente el artículo 83, literal B, del Estatuto del Docente y la Ley General de Educación 66-97, que establece que los docentes tienen derecho a 10 días laborables de vacaciones de Navidad. Esto no es un invento, lo dice la ley. Las y los maestros tienen derecho”, explicó el presidente de la ADP.

Dijo que la ADP insistirá y reclamará que el Minerd cumpla y lo establezca en el calendario escolar en diciembre 2026.

Asimismo, el presidente de la ADP dijo que es una tradición familiar que los niños y niñas disfruten de sus regalos el Día de los Santos Reyes y citó como ejemplo el pasado 2025, que las clases se retomaron después del día.

