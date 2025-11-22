La UASD aún no implementa medidas de seguridad tras muerte de empleado a manos de estudiante

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) afirmaron que implementarían nuevas medidas de seguridad tras el suceso del 16 de octubre, en donde perdió la vida Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, a manos del estudiante de leyes Alexander Jiménez Garban, conocido como Alex.

“Tenemos un plan elaborado desde hace casi un año. Lo vamos a poner en ejecución; incluye nuevos vehículos, motores, brazos electrónicos y hasta trenes que transportarán a los estudiantes desde la torre de parqueo, que ya fue rehabilitada”, indicó el rector Editrudis Beltrán durante las honras fúnebres del joven empleado del Departamento de Seguridad.

Sumado a esto, Noel de la Rosa, director de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), anunció que darían a conocer el “Plan Estratégico de Seguridad Universitaria”, un proyecto que contenía 15 componentes estratégicos diseñados para reforzar la protección de toda la comunidad académica y administrativa del campus.

Reporteros de Listín Diario hicieron un recorrido por la UASD para percatarse si las medidas habían sido implementadas. Los estudiantes manifestaron que hasta ahora no habían percibido ningún cambio.

“Todo el mundo entra igual aquí, a nadie le piden credencial, no todos los vehículos deben de entrar y entran; yo tengo mi carnet y nunca me lo han pedido para entrar a la universidad, lo uso solo para las prácticas en los hospitales”. Informó Angélica.

Vladimir Mateo, empleado de la Editora Universitaria, afirmó que algunos de los controles de seguridad que había en el pasado han ido desapareciendo.

“No he visto filtros ni revisión de documentos; yo tengo 16 años trabajando aquí hace tiempo. En los parqueos daban identificaciones con los números parciales de las placas de los autos y había cámaras, pero ahora apenas hay un seguridad en el parqueo, todo el mundo entra como chivo sin ley”, indicó.

En el parque, frente al edificio de registro, estaba sentado Julio, un turista que disfruta de la sombra de los árboles.

“Si me dejan entrar a mí, ya te imaginas cómo está la seguridad. Yo vine de España a vacacionar y vengo de tarde a este parque porque me gustan los árboles, entro todas las tardes, nunca he estudiado aquí ni mucho menos y nadie me pregunta ni me dice nada”, expresó.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra Jiménez Garban, imputado por la muerte de Encarnación Peña y la tentativa de homicidio en perjuicio de Juan Manuel Méndez y Miguel Ángel Claudio Chacón.

La medida debía ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.