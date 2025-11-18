Infotep inaugura semana global de emprendimiento 2025

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) inició la Semana Global de Emprendimiento 2025 con el objetivo de fortalecer las habilidades de gestión de los emprendedores en el manejo de sus negocios.

La jornada, se extenderá desde el 17 hasta el 22 de noviembre, en la sede regional oriental de la institución y con la presencia de su director Rafael Santos Badía.

Badía, quien realizó un recorrido por cada uno de los stands para conocer las ideas de emprendimiento, animó a los pequeños comerciantes a aprovechar al máximo esta semana para impulsar sus negocios con cada uno de los interesados en el espacio.

"De eso se trata, de que los emprendedores encuentren un ambiente apropiado", motivó.

La iniciativa contará con paneles, charlas, conferencias, entrevistas, exposiciones y cursos virtuales, fomentando la innovación, creatividad y capacidad de adaptación de los emprendedores en los distintos recintos de Infotep de manera simultánea.

Para personas como Yukiel Rodriguez, emprende desde hace más de 20 años y este tipo de espacios le sirven para aprender sobre la gestión de sus recursos económicos y adaptarse a las exigencias del Estado.

"Uno va apoyándose del Estado, definido todas las facilidades que nos dan en conocimientos, talleres y cursos. Ahí una va aprendiendo no solamente sobre ventas, sino también sobre negocios", explicó.

Programación

El primer día de la actividad permitió a los participantes crear espacios de intercambio presencial y virtual con el propósito de compartir sus experiencias en el área.

En el segundo día en el Edificio Corporativo Instucional del centro de formación tendrá la conferencia "Emprendimiento Social" mientras que la regional oriental tendrá una exposición continua de proyectos junto a la charla "Registro de Nombre Comercial" y "Potenciando mi Emprendimiento con IA".

En este mismo día, el Cibao Norte presentará un desfile virtual de emprendedores en el área de maquillaje.

En la dirección regional metropolitana se impartirán entrevistas, educación financiera, marketing digital, entre otros.

Para el tercer día la conferencia "La Tecnología y los Negocios" será estelar mientras que las regionales del interior abafcaran paneles, actividades, formalización empresarial, entre otros.

El día 20 contará con testimonios, entrevista y capacitaciones en la Dirección Regional Metropolitana.

La clausura del 21 tendrá actividades presenciales y virtuales, además de paneles, charlas e ideas rentables para negocios. En el Cibao Norte y Nordeste se realizará una feria festival.