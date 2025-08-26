Así puedes aplicar al bono escolar de mil pesos

Arrancó la entrega del “Bono a Mil por la Educación”, un aporte de RD$1,000 por cada estudiante de escuela pública con el que el Ministerio de Educación (Minerd) busca dar una ayuda a las familias ante los gastos del inicio del año escolar 2025-2026.

El incentivo, que se distribuye por segundo año consecutivo, impactará a más de un millón de alumnos inscritos y activos en escuelas y liceos públicos, según explicó el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps.

¿Cómo recibir el bono a mil?

El proceso es completamente digital y sencillo. Los padres o tutores solo deben ingresar al portal www.bonoamil.gob.do/Consulta, introduzca su número de cédula y verifique si aparecen como beneficiarios.

Si aplica, el sistema desplegará un mensaje de confirmación: “¡Felicidades! Usted será beneficiado con RD$1,000.00”.

Posteriormente, recibirán un código SMS de Remesas Banreservas, que podrán canjear en cualquiera de las oficinas comerciales del banco.

En caso de que el estudiante no esté registrado, el portal permite completar la inscripción ingresando el número de identificación (ID) del alumno, un código que contiene datos sobre la provincia, el centro educativo y la fecha de nacimiento del menor.

Quienes desconozcan esta identificación deberán comunicarse directamente con la escuela o liceo donde estudia su hijo para obtenerlo y poder completar el registro.

Con el regreso a clases en marcha, el Bono a Mil tiene la intención de ser un alivio directo para millas de hogares que enfrentan la compra de uniformes, útiles escolares y otros gastos relacionados.

El Minerd exhortó a los padres a aprovechar esta facilidad digital, recordando que el beneficio es por cada estudiante registrado en un centro público y que el monto se entrega una sola vez durante el año escolar .