Adolfo Pérez es juramentado como nuevo director ejecutivo del Inabie

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, juramentó a Rafael Adolfo Pérez De León como el nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en cumplimiento del decreto presidencial 461-25 emitido el domingo por el Poder Ejecutivo.

Pérez De León se desempeñó como director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), cargo que ocupaba desde el año 2020.

Es ingeniero industrial de profesión, cuenta con formación especializada en liderazgo para la gestión pública. Hasta su reciente designación,

Durante su gestión en Promese/Cal, también integró el Gabinete de Salud, donde contribuyó a la articulación de políticas públicas en el área sanitaria.

Al asumir el cargo en el Inabie, Pérez De León expresó su compromiso de garantizar el bienestar integral del estudiantado, a través de programas que fortalezcan el acceso equitativo a servicios esenciales en el ámbito educativo.

Sobre el Inabie

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) es una dependencia del Ministerio de Educación encargada de diseñar y ejecutar políticas orientadas a garantizar el bienestar físico y social de los estudiantes del sistema público preuniversitario.

Víctor Castro se despide

Víctor Castro se despidió este lunes de su cargo como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, agradeciendo la confianza depositada en él por el presidente de la República, Luis Abinader, al designarlo primero como viceministro de Armas y posteriormente en el Inabie.

"Servir a la patria desde una institución que juega un papel de primera línea en la lucha contra el hambre y la pobreza ha sido un honor indescriptible. En un país donde organismos internacionales reconocen los avances del Gobierno en esta materia, me enorgullece haber aportado junto a un equipo extraordinario para que millones de estudiantes dominicanos reciban cada día lo que constituye, en muchos casos, su principal alimento", resaltó Castro.