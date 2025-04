Estudiantes dicen que no tienen espacio en nuevas aulas móviles de Tenares

El lunes fue cuando el Ministerio de Educación habilitó las aulas móviles para que los estudiantes del Liceo Isidro Antonio Estévez, ubicado en la comunidad Blanco Arriba de la provincia Hermanas Mirabal, recibieran clases y dejaran de usar la funeraria municipal que durante meses convirtieron en un plantel escolar.

Estos espacios escolares tienen capacidad para 35 estudiantes cada uno, es decir que de los 196 estudiantes del Liceo, solo 70 podrían ocupar los espacios, mientras que el resto continuaría tomando docencia en el espacio prestado por el Infotep y un espacio de una iglesia.

Con la llegada de estas aulas móviles, los alumnos han manifestado opiniones positivas y negativas, pero la mayoría no han sido positivas, pues entienden que estos han expresado el poco espacio que hay dentro y el calor que hace.

Dentro de cada una tienen dos abanicos y algunas ventanas que funcionan como ventilación, pero destacaron que al mediodía hace mucho calor, así lo explicó uno de los alumnos del liceo.

"No tenemos mucho espacio", dijo otra joven, comentario que coincidió entre la mayoría de estudiantes, quienes expresaron que necesitan más espacio y por ello pidieron la terminación del liceo en construcción, "porque aquí no tenemos casi nada para caminar".

Más jóvenes se sumaron al llamado del poco espacio que ahora tienen, aunque destacaron que están mejor en estas aulas móviles que en la funeraria: "A comparación de la funeraria, aquí estamos mejor. El único problema que enfrentamos ahora es el espacio porque hay tres hileras de sillas y somos bastantes estudiantes y no tenemos mucha movilidad aquí" y "como ya dijeron, el espacio es muy estrecho y no podemos formar grupos, no podemos recibir bien las clases y sí, es muy difícil".

Hasta el momento, estos alumnos estarán recibiendo docencia en estas aulas móviles que las calificaron como espacios pequeños y acalorados que llegaron a esta comunidad temporalmente. Pues fue un acuerdo entre el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Tenares, quienes desde hace 11 años están esperando la terminación de un nuevo plantel escolar.

Además de estos espacios, los jóvenes también recibirán docencia en un aula prestada del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y en una iglesia.

La Asociación Dominicana de Profesores expresó que esto es algo temporal, por lo que se mantendrán atentos y vigilantes para que los demás puntos del acuerdo también se cumplan.

Otros puntos pendientes

El nombramiento del personal docente, administrativo y de apoyo en los centros educativos de Hermanas Mirabal fueron otros de los puntos que quedaron pendientes.