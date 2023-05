Los “vaperos” acusan a las tiendas ilegales de dañar el negocio

“El problema no somos nosotros, son esos negocios que no pagan impuestos y el reguero de gente que vende sola en la calle o en sus propias casas. A esos no les importa venderle a quien sea con tal de que le paguen su dinero, y eso nos afecta a los demás”, aseguró el dueño del local de venta de vapes “Yompi Smoke”, en el kilómetro 8 de la avenida Independencia.

Según las declaraciones de Yompi, quien tiene unos seis años en el mercado de venta de cigarrillos electrónicos y una cadena de cinco locales, el producto que originó el “gas” que le ha caído a los comerciantes de vapes es debido a la facilidad de adquisición que poseen los menores de edad, quienes en muchos casos los llevan hasta las escuelas.

En sus negocios, por lo que dijo, está terminantemente prohibida la venta a menores de edad, debido a que están regulados por el Estado dominicano y tienen ciertas leyes con las que cumplir; sin embargo, quienes no cumplen con las responsabilidades gubernamentales, son los encargados de “encharcar” su trabajo, por lo que “deberían ser cerrados”.

Los comerciantes aseguran que los vapes llegaron para sustituir los cigarrillos normales.Jorge Martínez

“Salud Pública, o a quien le corresponda, lo que tiene que hacer es salir a ubicar todos esos que están vendiendo ilegalmente, que no pagan impuestos y que se lo venden a quien sea, que nosotros no somos los malos”, refirió sin negar que el consumo excesivo del vapor de este tipo de cigarrillos, es perjudicial.

Un vape por cigarrillo

De acuerdo con los comerciantes, los vapes han llegado para sustituir en la vida de los fumadores los daños que produce el exceso de nicotina, el alquitrán y demás componentes de un cigarro normal.

No solo eso, sino que han logrado disminuir, exponiéndose a sí mismos como testimonio, el índice de fumadores de cigarrillo a nivel nacional, el único inconveniente que ven es que lo que llegó como una solución para quienes padecían de adicción a la nicotina, está siendo desaprovechados por personas “que ni siquiera fuman”.

“Esto se inventó para los fumadores, para que poco a poco la gente que fuma tabaco y cigarros vayan dejando la dependencia”, contó Jorge Casado, quien tiene 10 años en el negocio e incluso su propia metodología de venta “pensando en la mejoría del cliente”.

De acuerdo con el testimonio de Casado, quien especificó que el público objetivo de sus negocios son mayormente adultos de los 35 a los 77 años, cuando una persona que busca dejar los cigarrillos, empieza ofreciendo un vape de tamaño mayor, que requiera un líquido con sabor a tabaco, para que el paladar se vaya acostumbrando y, después de cierto tiempo, hacer la transición hacia uno más pequeño con un grado de nicotin ade 0.5%.

“Un cigarrillo tiene un 8% de nicotina, estos tienen un 5% y cuando va bajando, es literalmente un 0.5%”, dijo al especificar que no podría delimitar la cantidad de clientes en su cartera que pertenecen al gremio médico, “que los sataniza”.

La inversión en un vape, según los propios vendedores, es más duradera y económica que las que consume un fumador normal de cajetillas de cigarros.

Uno desechables cuesta entre 600 y 800 pesos, equivalente a unas cinco mil caladas, los demás, van de 3,000 a 5,000 pesos, sin contar lo que podría incluirse en piezas separadas.

El líquido, que necesita para funcionar, va de 700 a 800 pesos y una batería podría costar 1000.

Alertas de usos

Los cigarrillos electrónicos, o como son conocidos popularmente “vape”, han acaparado la atención en los últimos días a raíz de las denuncias realizadas por docentes y padres, quienes alertan de su uso en las escuelas públicas.

Inclusive, el Ministerio de Educación en Santiago ha dado a conocer que el “vape” es el objeto más encontrado durante las requisas escolares y que sean, precisamente, los alumnos menores de edad quienes los usan y comercializan dentro de los planteles, preocupa tanto a las autoridades educativas como a los padres porque es un producto elaborado para consumo adulto.

La inhalación

El vapeo consiste en inhalar vapores creados por el calentamiento a alta temperatura de un líquido en el interior del cigarrillo electrónico.

Su tamaño

El tamaño habitual de un “vape” se asemeja a un bolígrafo promedio, o al menos así son los más conocidos, pero no todos tienen este grosor ni la misma “vida útil”.

Diversos precios

Existen de diversos tipos, modelos, funcionalidades y precios. Si son recargables o desechables, el costo oscila entre 900 y 1,800 pesos.