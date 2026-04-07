Diputados aprueban resolución para instalar una Unidad de Atención Primaria en el Estero de Neyba

La Cámara de Diputados aprobó una resolución que instruye al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Servicio Nacional de Salud (SNS) a instalar una Unidad de Atención Primaria (UNAP) en la sección El Estero, municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

La iniciativa fue propuesta por el diputado Juan Bolívar Cuevas Davis, como respuesta a la necesidad de fortalecer los servicios de salud en comunidades vulnerables de la zona, garantizando acceso oportuno y de calidad a la atención primaria.

La resolución fue depositada el 11 de marzo de 2025 y posteriormente conocida en la sesión No. 15 extraordinaria del 21 de octubre de 2025, donde recibió informe favorable con modificaciones por parte de la Comisión Permanente de Salud. Finalmente, fue aprobada y recibida formalmente el 1 de diciembre de 2025.

Con esta medida, se busca acercar los servicios básicos de salud a los residentes de El Estero, reduciendo la necesidad de desplazamientos hacia otros centros y fortaleciendo la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de enfermedades.

Cuevas Davis destacó que esta aprobación representa un paso firme hacia la equidad en el acceso a la salud en la provincia Bahoruco, reiterando su compromiso de continuar gestionando iniciativas que impacten positivamente la calidad de vida de la población.