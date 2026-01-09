Diputados dejan para la próxima legislatura el proyecto de reforma al Código de Trabajo

La reforma al Código Laboral tendrá que esperar.

La Cámara de Diputados decidió posponer para la próxima legislatura el conocimiento del proyecto de ley que busca modernizar el Código de Trabajo, debido a “serias” diferencias entre los empresarios y los sindicatos.

Así lo informó este viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al explicar que la decisión fue tomada casi a unanimidad por la comisión coordinadora.

La comisión está integrada por el bufete directivo y los voceros de las distintas bancadas.

Pacheco señaló que los diputados escucharon en varias ocasiones tanto a los empleadores como a los sindicatos de trabajadores, pero que ambas partes mantienen “serias divergencias y muchos disensos” en torno a varios puntos del proyecto, lo que impidió su aprobación.

Indicó que, aunque existe acuerdo en una amplia cantidad de aspectos, hay entre 10 y 12 temas que siguen trabando la iniciativa, por lo que prefirieron no forzar una aprobación que pueda profundizar los desacuerdos.

“Ambas partes tienen serias divergencias y muchos disensos sobre este importante proyecto. Nosotros habíamos estado buscando la forma de encontrar niveles de consenso que fuesen aceptables para poder aprobar el proyecto”, dijo Pacheco en rueda de prensa desde su despacho.

Y agregó: “El proyecto no perime, por lo tanto no hay razón para apresurar una decisión que no sea beneficiosa para el país”.

El presidente de la Cámara baja aclaró que la cesantía no está en discusión en el Congreso y que ninguna de las bancadas está de acuerdo con modificarla.

Reconoció que se trata de una demanda del empresariado, pero insistió en que ese tema no será debatido en el contexto de la próxima legislatura.

Entre los puntos de discordia está el período de prueba laboral, ya que el sector empresarial propone ampliarlo de tres a seis meses, según explicó el diputado Mélido Mercedes, presidente de la comisión que estudia el proyecto.

También hay diferencias en aspectos relacionados con el artículo 86, que regula el pago del auxilio de cesantía y preaviso, y establece sanciones en caso de incumplimiento, indicó Mercedes.

El Código de Trabajo vigente data de 1992. El proyecto busca actualizarlo para incorporar nuevas realidades, como el teletrabajo y cambios en las jornadas laborales, subrayó Pacheco.

Pacheco también aclaró que, incluso si el Poder Ejecutivo convoca a una legislatura extraordinaria, la Cámara no conocerá el proyecto.

La actual legislatura concluye el próximo lunes 12. La primera legislatura inicia el 27 de febrero y termina a finales de julio. La segunda se extiende desde el 16 de agosto hasta mediados de enero de 2027.