Senado envía a diputados cinco proyectos de ley; deberán decidir si pasa al PE para su promulgación

El Senado de la República realizó este jueves una sesión extraordinaria en la que aprobó, algunos de manera unánime, cinco proyectos de ley que serán enviados a la Cámara de Diputados para su discusión.

Una de las piezas que son parte de esta lista es la propuesta legislativa que busca disponer la instalación de fuentes energéticas renovables en edificios públicos y privados del territorio nacional.

Paneles solares

Los autores del documento, senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago Zorrilla, buscan “promover” el ahorro y la eficacia del sistema, estableciendo los criterios para la utilización de este tipo de electricidad.

De ser aprobado en dos lecturas por los diputados las edificaciones del Gobierno, los demás poderes del Estado, órganos constitucionales, corporaciones de derecho, ayuntamientos, juntas de distritos municipales “deberán tener incorporadas instalaciones para el uso de energía renovable”.

Según establece, los edificios de apartamentos construidos por el Estado también pertenecen a la lista antes mencionada.

“En los edificios de apartamentos construidos por el Estado, que sean mayores de dos niveles, se emplearán paneles solares o cualquier otra fuente de energía renovable para la iluminación de las áreas comunes, tanto internas como externas, y calentadores de agua”, versa el numeral 1 del artículo 5.

Mientras que para el sector privado no sería una obligación. No obstante, los promotores o constructores de vivienda superiores a una altura de dos niveles que “incorporen instalaciones de energía renovable en los apartamentos privados” recibirían los beneficios dictados en la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales.

Parque Nacional

Otro de los proyectos de ley aprobados busca declarar a Loma Miranda como un parque nacional, procurando su preservación biológica, estableciendo la condición de área protegida.

Además, el objetivo de esta acción es conservar las fuentes acuíferas, la integridad ecosistémica y paisajística, mitigar los impactos del calentamiento global y la perturbación del clima.

Esto, según aseguran los autores de la pieza, garantiza el “aprovechamiento inteligente” de esta montaña que pertenece a la Cordillera Central, beneficiando a la sociedad a través del desarrollo del ecoturismo, la recreación y la educación ambiental. Este fue elaborado por Rogelio Genao, Cristóbal Castillo, Guillermo Lama y Jonhson Encarnación.

Territorios

Por otro lado, la Cámara Alta también aprobó dos proyectos de ley que intentan colocar una clasificación turística a algunas provincias, aumentando la inversión pública en sus municipios.

Estas son Hato Mayor, como provincia “Polo Turístico”; y La Romana, con la identificación de “Provincia Ecoturística”. Ambos documentos fueron elaborados por los representantes de esas localidades, Cristóbal Castillo y Eduard Espiritusanto; respectivamente.

Asimismo, el senador Rafael "Cholitín" Duluc recibió el respaldo en la sesión, aprobando la elevación del distrito municipal turístico Verón-Punta Cana para agregarla a la lista de municipios del país. Este, en la actualidad, integra a Higüey, municipio de la provincia La Altagracia.

Una ley al PE

Por último, los congresistas aprobaron de manera definitiva declarar el 8 de noviembre de cada año como el “Día Nacional del STEM”, para celebrar e incentivar la importancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el desarrollo integral y la competitividad.

El proyecto de ley que proviene de la Cámara de Diputados a propuesta del representante Vicente Sánchez, ordena al Minsterio de Educación, Ciencia y Técnología (Mescyt) a organizar ferias y exposiciones científicas y tecnológicas en instituciones educativas, centros de investigación, conferencias, talleres y seminarios con la participación de expertos, entre otras actividades.

El Poder Ejecutivo deberá decidir si promulgará esta ley aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional.