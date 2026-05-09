Partidos políticos respaldan protesta en contra de la contaminación sónica

Ante el constante uso inadecuado de los altavoces registrado en las comunidades del país, un grupo de ciudadanos se reunirá mañana en el parque Independencia del Distrito Nacional para manifestar su rechazo a la contaminación sónica.

Se trata del colectivo Vecinos Contra el Ruido, quien, a través de su directora Rossemary Bonifacio, indicó que este llamado busca visibilizar con urgencia la necesidad que existe en el país de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.

“El ruido excesivo es un problema de salud pública que no puede seguir siendo ignorado”, expresó la entidad el pasado martes.

fuerza del pueblo

Precisamente, sobre el tema, está la posición del secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo (FP), el doctor Ramón Alvarado, quien le sugirió al Ministerio de Educación (Minerd) incluir en el currículum escolar enseñanzas que puedan concientizar a las nuevas generaciones sobre el impacto causado por el ruido en el oído.

“Nosotros tenemos que formar y educar más a nuestras nuevas generaciones y hasta a los profesores. El hecho de que los jóvenes pongan la música a todo dar no quiere decir que eso sea permitido ni de buena costumbre”, dijo ayer al ser entrevistado por reporteros de este medio.

Alvarado valoró de manera positiva la movilización convocada por el colectivo de ciudadanos, ya que esto permite alertar sobre los altos niveles de contaminación sónica que se registran en el territorio dominicano.

“Cualquiera coge dos bocinas y las pone en la calle o cerca de tu casa. (Pero), yo no estoy obligado a escuchar lo que tu oyes, ni me interesa lo que tú escuchas; eso no está bien. (Hay que enseñarles) hasta dónde llegan sus derechos y hasta dónde llegan los míos”, dijo.

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Asimismo, la secretaria de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francis Jorge, considera que esta problemática no ha podido ser solucionada debido a que las autoridades aún no la enfrentan de manera integral.

“No solo es tener una legislación; también las autoridades deben aplicar un régimen de consecuencia, sensibilización y educación ciudadana. Volver a lo que es la buena convivencia. No se ha concientizado cómo afecta a las personas con el sueño, todos los carros con esos mofles, sin que las autoridades hagan nada…”, manifestó a este medio.

Jorge entiende que el ayuntamiento del Distrito Nacional, dirigido por Carolina Mejía, puede reunir a los diversos sectores de la población para sensibilizar sobre la importancia de proteger la convivencia social.

“Es un reclamo legítimo, lo que hay que llamar a que sea una marcha pacífica. Ante cualquier llamado, ahora la Policía Nacional se pone como si fuera un ataque (terrorista). Esperamos que respeten a los ciudadanos porque lo que están reclamando es legítimo. Una familia en el lugar más seguro, su casa, y que no pueda dormir porque un vecino no quiera respetar eso… Tenemos que tener ciudades que piensen en el ciudadano”, indicó la dirigente del PLD.

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El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) valoró de manera positiva el editorial presentado el pasado jueves por el Listín Diario, en el cual el director Miguel Franjul lamentó que más de 70,000 personas tienen diagnóstico de pérdida o disminución de la audición en uno o ambos oídos.

“El PRD entiende que el ruido excesivo ha dejado de ser un simple problema de convivencia para convertirse en un serio problema de salud pública. El país vive hoy una preocupante realidad donde el irrespeto, la contaminación acústica y el desorden afectan la paz de los hogares, alteran el descanso de las familias, impactan la salud mental y deterioran cada vez más la convivencia social”, expresó el presidente ejecutivo del partido, Héctor Guzmán.

La organización política opositora respaldó la concentración que está programada a las 9:00 de la mañana, hasta las 12:00 del mediodía, ya que, según informaron, resulta indispensable “que las autoridades nacionales y municipales asuman con mayor firmeza y responsabilidad la defensa del derecho colectivo al descanso, la salud y la convivencia armónica”.