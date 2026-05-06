Trabajan en el rescate de la margen oriental del río Ozama

En medio de los reclamos de residentes porque a un año de ser censados no tienen respuesta de dónde serán trasladados o si recibirán una indemnización por su vivienda, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), realizó un recorrido en la zona donde se construirá el proyecto de Recuperación de la Margen Oriental del Río Ozama, en el barrio Las Lilas, Santo Domingo Este.

Esta obra tendrá una inversión de RD$409.5 millones e impactará a cerca de 62,815 habitantes.

La etapa inicial contempla el traslado de 365 familias que residen en estado de vulnerabilidad en las orillas del río y hasta el momento han sido desalojadas alrededor de 200.

Durante el recorrido de Paliza, la coordinadora general de la URBE, Rocío Vidal, informó que actualmente se está ejecutando la primera etapa del proyecto que abarca 16 mil metros cuadrados de intervención urbana.

“El río Ozama es parte de la gran capital, es el corazón de la gran capital y es parte de la vía de todo y cada uno de lo que hemos hecho en la capital, nuestro espacio de vida. Nuestra afluencia y de convivencia y el Ozama a través del tiempo han venido atravesando el impacto de esta gran ciudad; ya el gran Santo Domingo es la gran ciudad de Centroamérica y el Caribe”, señaló Paliza durante el recorrido.

El proyecto busca generar un corredor ambiental y social que incorpore espacios públicos seguros, áreas verdes, estructura vial, equipamientos comunitarios y deportivos.

“Nadie merece vivir en la incertidumbre, nadie merece vivir sin conocer qué sucederá al otro día al ellos intentar descansar y que sus hijos e hijas intenten descansar en el margen de un río que muchas veces crece y muchas veces pone su vida en riesgo”, manifestó.

La coordinadora de la URBE dijo que la obra se centra en la construcción de una vía principal de 325 metros lineales a la orilla del río, diseñada con dos carriles, aceras arborizadas e iluminación moderna.

“Se van a sembrar alrededor de 200 árboles y 6,000 metros cuadrados de área verde”, explicó.

Al ser cuestionados por la prensa sobre la incomodidad manifestada por los residentes del sector sobre que no han sido remunerados por las viviendas censadas para desalojo, afirmó que cada uno de los vecinos cuenta con un expediente que indica su estado y la orientación recibida durante la etapa de planificación del proyecto.

“Cada persona que fue trasladada tiene un expediente, un proceso de indemnización, un proceso de conocimiento del proyecto y un levantamiento catastral, el cual evalúa la estructura que fue liberada”, detalló.

La intervención incluye soluciones de movilidad (parqueos y paradas de autobuses), el remozamiento de infraestructuras claves como el dispensario médico y el destacamento policial, además de 5 mil 800 metros cuadrados de áreas verdes y recreativas que incluyen un campo de beisbol infantil.

La segunda etapa del proyecto, prevista para adjudicarse en julio de este año, dará continuidad a la recuperación de la margen oriental del río Ozama y se enfocará en consolidar y fortalecer el corredor verde mediante vegetación que asegure la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.