República Dominicana participará como país invitado en Salón Inmobiliario de Madrid

La República Dominicana se prepara para asumir un rol protagónico en la edición 2026 del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) donde participará como país invitado, luego de tres años consecutivos, marcando un paso firme en su posicionamiento como destino estratégico para la inversión inmobiliaria en el Caribe.

El evento ofrecerá un amplio portafolio de actividades y encuentros de networking, donde la bandera y el mapa de la RD serán los protagonistas.

La fecha pautada para la celebración es del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid, abierto al público de 10:00 am a 7:00pm, reuniendo a empresas, inversionistas y profesionales.

La agenda del evento contará con la participación de expertos conferencistas y panelistas que abordarán temas clave como ley de CONFOTUR, desarrollo urbano, técnicas de ventas y estrategias de negocios.

Detrás de esta presencia está Tendencia Inmobiliaria en alianza estratégica con Planner Exhibitions empresa organizadora de SIMA, que han conformado una amplia delegación, con el objetivo de proyectar de manera unificada y organizada en un pabellón la oferta dominicana ante inversionistas internacionales, en uno de los escenarios más relevantes del sector en España y sus países vecinos (Italia, Francia y Portugal).

La iniciativa es encabezada por los profesionales Víctor Arrechedera y Raffael Urquiola, quienes han impulsado este esfuerzo como una apuesta directa a la internacionalización del mercado inmobiliario dominicano, uniendo fuerzas con su representación en España Alexandra Aranda, quien ya se encuentra lista para recibir a todos los involucrados en este evento anual.

“Esto no es solo una participación, es una declaración de hacia dónde va el sector. Estamos llevando una representación del país, con empresas, visión y propuesta de gran impacto de cara al inversionista europeo que desde hace 27 años visita SIMA”, expresó Arrechedera.

Urquiola agregó: “SIMA nos permite conectar con el tipo de inversionista que busca mercados estructurados y con proyección. República Dominicana hoy tiene todo para competir en ese nivel, por su ubicación estratégica, estabilidad económica y política y sobretodo la gran variedad de opciones de destinos que ofrece esta hermosa isla”.