El Supremo de EE.UU. reduce protecciones al voto de minorías raciales en la Ley Electoral

El Supremo de Estados Unidos redujo este miércoles históricas protecciones electorales a las minorías raciales y étnicas en la Ley de Derecho al Voto (VRA, en inglés), en un año marcado por los comicios de mitad de mandato de la Administración Trump.

Grupos minoritarios latinos y afroamericanos cuestionaron el fallo del Supremo, que -consideran- debilita el electorado de sus comunidades, en medio de una campaña iniciada por el presidente Donald Trump en 2025 en Texas, que busca rediseñar los mapas electorales de varios estados, cinco años antes de lo usual.

El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló este miércoles el mapa electoral del Legislativo de Luisiana, al argumentar que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales, un éxito para los republicanos y que supone una derrota para organizaciones de derechos civiles en todo el país.

Para Héctor Sánchez Barba, presidente de Mi Familia Vota, la decisión "revierte décadas de avances arduamente conquistados, dedicados a garantizar que cada ciudadano -independientemente de su raza- posea una voz equitativa en nuestra democracia y una representación justa".

El activista subrayó que la decisión tendrá un efecto "devastador" sobre los latinos, porque elimina la parte que prohibía a los estados "incurrir en la práctica ilícita de fragmentar a los grupos minoritarios raciales y lingüísticos, a través de los distritos electorales, con el fin de debilitar su fuerza colectiva de voto".

El fallo "despoja a los votantes de raza negra de una representación justa y equitativa, y dificulta que las personas de otras comunidades históricamente excluidas hagan oír sus voces en temas como la vivienda asequible, los empleos bien remunerados, la atención médica de calidad y la seguridad en sus comunidades", señaló, por su parte, el grupo civil 'All Voting is Local'.

Tras el fallo del Supremo, el Legislativo de Florida avanzó hoy en el nuevo mapa electoral, que según Voto Latino, podría arrebatar hasta cuatro escaños a los demócratas.

El fallo

"Debido a que la Ley de Derechos Electorales no requería que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del estado al crear el (mapa)", indicó en su sentencia la máxima instancia judicial estadounidense.

La decisión del Supremo limita así el rediseño de mapas electorales en todo el país por motivos raciales, al entender que la Ley de Derechos Electorales no exigía que el estado creara un segundo distrito de mayoría afroamericana.

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre en Estados Unidos y la redistribución de distritos que adelantan varios estados, el fallo podría ampliar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en alrededor de una veintena de escaños.

"Las distinciones entre ciudadanos únicamente por su ascendencia son, por su propia naturaleza, odiosas para un pueblo libre, cuyas instituciones se fundan en la doctrina de la igualdad", se lee en la sentencia.

Este fallo limita la sección 2 de esa ley federal, que hasta hoy contribuyó a poner fin a las leyes de segregación racial y promovió el voto de las minorías, especialmente para las personas de raza negra, en Estados Unidos.

El caso impacta a todo el país en un año electoral y se remonta a un mapa que el gobierno republicano de Luisiana trazó después de 2020, en el que situó a la mayoría de votantes de raza negra en un solo distrito para favorecer a ese partido en las elecciones.

La decisión fue llevada a los tribunales y provocó que se diseñara un nuevo mapa electoral con dos distritos de mayoría afroamericana.

Sin embargo, este último plano fue impugnado en la corte, por violar el principio de igualdad, y el caso llegó hasta el Supremo de EE.UU., que decidió ratificar la decisión del tribunal inferior en una votación dividida.

Trump ha instado a los estados gobernados por el Partido Republicano a redibujar sus distritos electorales de cara a los comicios de medio mandato de noviembre, en los que se renueva por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con el objetivo de mantener la mayoría republicana en ambas divisiones del Congreso.

Este proceso, que por ley se hace cada diez año y está basado en el censo decenal de población, se adelantó así cinco años en varios estados, tras empezar por Texas en 2025.

Algunos estados gobernados por los demócratas, como California, respondieron con iniciativas similares para rediseñar nuevos mapas congresionales favorables a su partido