Sargazo llena la playa de Boca Chica

Un gran volumen de sargazo ha arropado en las últimas horas la playa de Boca Chica, impidiendo que bañistas accedan al agua, según videos enviados a la redacción de Listín Diario.

Uno de los videos muestra una unidad de la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) con la sirena encendida, como señal de aviso ante la presencia de esta masa flotante.

Algunas embarcaciones han quedado varadas en medio del sargado, según se observan en los videos.

El sargazo es una macroalga parda de color marrón que llega a las cosas de República Dominicana, principalmente al este del país, afectando el turismo y el ecosistema.

“Se origina en el atlántico; esta alga se aglomera formando manchas grandes en la superficie del mar, donde realiza un papel ecológico importante sirviendo de criadero, reproducción y refugio para muchas especies marinas”, explica el Ministerio de Medio Ambiente.

Abril y marzo son los meses en los que se registran mayor volumen de esta masa flotante en las playas dominicanas, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Por ejemplo, un 42.5% de los casos reportados de sargazo tuvieron lugar en abril de 2023. Otro 27.6% ocurrió en marzo.