Refuerzan seguridad en aeropuertos con amplio despliegue de patrullas mixto por Semana Santa

En respuesta al incremento en la movilidad de pasajeros, vehículos y visitantes durante el asueto de la Semana Santa, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) puso en marcha un amplio operativo de vigilancia y control que abarca todos los aeropuertos internacionales del país.

El director del Cesac, general piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Emanuel Souffront Tamayo, anunció el inicio del despliegue de patrullas mixtas en el perímetro exterior de las terminales aeroportuarias, así como en las principales vías de acceso, como parte de las medidas preventivas contempladas en el “Operativo Semana Santa 2026”.

El alto oficial explicó que esta iniciativa se ejecuta de manera simultánea en todas las terminales bajo supervisión del sistema nacional de seguridad aeroportuaria, con el objetivo de fortalecer los controles en las zonas de influencia aeroportuaria, ante el notable flujo de personas que se movilizan durante la Semana Mayor.

Souffront Tamayo destacó que las patrullas operarán bajo un esquema de interdicción coordinada e interoperabilidad institucional, siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva núm. 06-2026 del Ministerio de Defensa.

En ese sentido, precisó que se integran capacidades operativas, logísticas y de inteligencia de múltiples organismos de seguridad del Estado, en una estrategia conjunta para garantizar la protección de las infraestructuras aeroportuarias.

“Estas patrullas se ejecutarán bajo un esquema de interdicción coordinada e interoperabilidad institucional, conforme a las directrices establecidas, integrando capacidades operativas y de inteligencia de los distintos organismos de seguridad del Estado”, expresó.

En las labores participan de manera articulada diversas instituciones, entre ellas la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía de Turismo (Politur), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Dirección General de Aduanas (DGA), así como personal de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

A este esfuerzo también se suman la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Dirección General de Migración (DGM), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (J-2), la Policía Nacional y el propio Cesac, consolidando una respuesta interinstitucional sin precedentes para este período.

El director del Cesac indicó que el despliegue contempla patrullaje preventivo continuo, controles vehiculares selectivos, vigilancia reforzada en puntos críticos y monitoreo permanente en los corredores viales estratégicos que conectan con los aeropuertos, considerados puntos neurálgicos durante estas fechas.

Estas acciones buscan mitigar riesgos, prevenir incidentes y garantizar un entorno seguro para los usuarios del sistema aeroportuario nacional, tanto nacionales como extranjeros que se desplazan hacia y desde la República Dominicana.