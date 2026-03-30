Más de 110 mil pasajeros se movilizarán por el AILA en Semana Santa, en medio de alza tarifas aéreas

Un notable dinamismo registra el flujo de viajeros por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), donde más de 110,000 pasajeros se proyecta que se movilicen durante el asueto de Semana Santa, reflejando un crecimiento de un 15% en comparación con el mismo período del año 2025.

La empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) informó que el incremento en el tráfico aéreo responde a una alta demanda de vuelos desde y hacia destinos internacionales, especialmente ciudades de Estados Unidos y Europa, donde reside una amplia diáspora dominicana que tradicionalmente aprovecha estas fechas para reencontrarse con sus familiares en el país.

De acuerdo con los datos ofrecidos, los vuelos que operan en la terminal presentan un factor de ocupación superior al 90%, lo que evidencia la fuerte demanda en esta temporada.

Las rutas con mayor movimiento corresponden a destinos como Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Miami, Orlando y San Juan, así como conexiones hacia España y otros puntos del continente europeo.

En ese contexto, aerolíneas como American Airlines, Spirit Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Arajet, United Airlines, Iberia y Copa Airlines mantienen operaciones constantes, aumentando frecuencias para responder a la creciente demanda de asientos en esta temporada alta.

Las autoridades de la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas y Aerodom han dispuesto medidas logísticas y operativas para agilizar el flujo de pasajeros, reforzando los controles y facilitando los procesos de embarque y desembarque ante el aumento significativo de operaciones aéreas.

Opiniones divididas por aumento en boletos

En medio de este auge en la movilidad, el incremento en los precios de los boletos aéreos, atribuido principalmente al alza del combustible, ha generado reacciones encontradas entre los viajeros.

Durante un recorrido por la terminal, reporteros consultaron a varios pasajeros que salían del país hacia distintos destinos. Algunos manifestaron inconformidad por los aumentos, mientras otros consideran que se trata de una medida inevitable ante el contexto internacional.

María Pimentel Rodríguez, oriunda de Azua y residente en Miami, expresó su descontento tras adquirir dos boletos con un incremento cercano al 10% en comparación con su último viaje.

En medio de este auge en la movilidad, el incremento en los precios de los boletos aéreosListín Diario

Ahora he tenido que gastar mucho más dinero para viajar con mi hija. Este aumento lo considero precipitado e injusto”, afirmó visiblemente preocupada.

En contraste, Miguel Castillo Perdomo consideró que el alza era previsible, señalando que el encarecimiento del petróleo en el mercado internacional, impulsado por tensiones geopolíticas, terminaría impactando el costo de los pasajes.

De su lado, Eduardo Concepción Núñez, quien viajaba hacia Nueva York, lamentó que el aumento de los boletos se sume al encarecimiento general del costo de vida.

Mientras los salarios están estancados, todo sigue subiendo. Ahora también los pasajes. “Si esto continúa así, no sabemos dónde vamos a parar”, expresó antes de abordar su vuelo.

Finalmente, Fausto Ramírez Amparo calificó la situación como coyuntural, vinculada al escenario internacional, y mostró confianza en que los precios puedan estabilizarse en el corto plazo.

Esto responde a una realidad geopolítica. Esperamos que el conflicto en Medio Oriente termine pronto y que el petróleo vuelva a niveles normales”, sostuvo.

A pesar de las preocupaciones por el aumento en las tarifas, el flujo de pasajeros continúa en ascenso, consolidando al AILA como uno de los principales puntos de conexión aérea del Caribe en temporadas de alta demanda como la Semana Santa.