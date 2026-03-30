Pocos pasajeros viajan este lunes al interior; prevén que el flujo aumente el Miércoles Santo

Transportistas de la parada del Cibao en el Kilómetro 9 de la Autopista Duarte aseguran que la presencia de pasajeros que se dirigen al interior por motivos de Semana Santa aumentará a partir del Miércoles Santo, aunque desde este lunes algunos usuarios comenzaron a viajar.

“Está lento esto, no hay nada; la gente empieza a viajar a partir del miércoles en adelante, como los muchachos salieron de la escuela, algunas personas van saliendo”, explicó Darío Mateo, supervisor en la parada de autobuses.

La presencia de pasajeros con inflables, trajes de baño, bultos de comida y regalos es notoria en la parada; los ciudadanos se empiezan a preparar para salir al interior y vivir la Semana Mayor en familia.

“Voy a aprovechar que las niñas están de vacaciones para llevarlas a donde mi familia y pasarnos esos días allá; me gusta ir a visitar y estar todos juntos en estos tiempos de Semana Santa”, dijo Anyaris, quien se dirigía a Nagua con sus hijas.

Otro punto que destacó el transportista es que la parada garantiza a los pasajeros autobuses “seguros y en buen estado”, realizando las revisiones pertinentes antes de salir de la estación para evitar accidentes.

En cuanto a los precios del pasaje, los transportistas informaron que estos se mantendrán para evitar la disminución de pasajeros en la parada.

Los precios en el transporte en la parada del Cibao se encuentran de RD$300 a RD$400 a Nagua; para Bonao, RD$300; San Francisco de Macorís, RD$200; Moca, RD$200; y Santiago, RD$300.

Desde este Lunes Santo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició con la revisión técnica vehicular para garantizar vehículos seguros para el transporte público.

La inspección será para verificar que la licencia y el seguro estén al día; se aseguran de que las luces estén funcionando, supervisan las condiciones de las gomas y que el interior de los autobuses esté en buen estado, además de verificar que no excedan la cantidad de pasajeros que permita el autobús.