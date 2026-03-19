Incendio en almacén de Banreservas se produjo alrededor de las 2:00 de la mañana, dicen vecinos

Un incendio se registró la madrugada de este jueves en uno de los almacenes del Banco de Reservas (Banreservas), ubicado en el sector María Auxiliadora, una situación que ha provocado cortes de energía eléctrica, reportan los vecinos.

Según residentes del sector, el siniestro inició alrededor de la 2:30 de la mañana.

"Fue como a las 2:00 o 2:30 de la mañana. La cantidad de bomberos no ha faltado y el humo, como es natural, nos ha afectado", dijo Lara Cordero, una mujer que reside al lado del almacén, situado en la calle Yolanda Guzmán, Distrito Nacional.

Cordero denunció que no ha tenido servicio de energía eléctrica desde las 2:00 de la madrugada, cuando ocurrió el fuego. La denuncia también fue respaldada por Keyli Cuevas, un hombre residente en la zona.

Una moradora de la comunidad, que prefirió declarar desde el anonimato, dijo que se percató de la situación cuando se levantó a las 7:00 de la mañana.

"Me di cuenta por mi nieta. Cuando ella iba para el colegio me dice 'mamá, huele a humo' y luego un vecino me dijo que los bomberos estaban pasando", declaró.

La mujer también aseguró que en la madrugada se escucharon explosiones de transformadores y por eso cree que esa es la razón de la falta de energía eléctrica en el sector.

Presencia de bomberos

Al menos 15 unidades de bomberos trabajan tanto en el interior como exterior de la zona del incidente, según indicó José Frómeta Herasme, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Entre esas unidades, las autoridades desplegaron seis tanqueros, precisó Frómeta Herasme.

Aseguró que tienen la situación está controlada en un 75 % y que podrían concluir con los trabajos en unas horas.

Añadió que han recibido apoyo del Cuerpo de Bomberos de Haina y Santo Domingo Este. Auxiliares de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) también están presentes en el área.