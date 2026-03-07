Vaguada provocará aguaceros en parte del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que producto de una vaguada que afecta al país, se esperan lluvias, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en varias localidades.

El organismo indicó que en provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, el Gran Santo Domingo, entre otras áreas, se estarán registrando fuertes precipitaciones.

Mientras que, durante la noche, continuarán ocurriendo aguaceros dispersos y algunas tronadas en provincias de la costa sur, como Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

Asimismo, la entidad mantiene la alerta en varias provincias ante posibles inundaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, para ambas costas (atlántica y caribeña), Indomet recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

El en Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.