Al menos cinco fallecidos y más de 20 heridos en accidentes de tránsito el fin de semana

Al menos cinco personas perdieron la vida y más de una veintena resultaron heridas, el pasado fin de semana largo, por el feriado del Día de la Independencia Nacional, en distintos accidentes en distintas carreteras del país.

Uno de los accidente más mortales ocurrió en la circunvalación de Baní, en la comunidad de Ojo de Agua Paya, donde dos vehículos chocaron de frente y fallecieron dos personas. Otras tres resultaron heridas, según confirmaron los bomberos locales, sin tener mayores detalles.

El segundo evento fue en el kilómetro 10 de la Autovía del Este, en Cumayasa, La Romana, donde un autobús cargado de turistas se accidentó, dejando dos fallecidos y al menos 17 heridos-

En Higüey, provincia La Altagracia, una mujer, que se desplazaba en una motocicleta, murió al ser embestida por un vehículo, en la carretera Mella, en la saluda salida hacia El Seibo.

La víctima fue identificada como Esperanza Guerrero, según reporte de la periodista Mayerlin Martínez.

Otros accidentes

En distintas redes sociales, usuarios colgaron videos donde mostraban los accidentes ocurridos en distintas vías y horarios.

En la avenida 27 de Febrero, próximo a la Plaza de la Bandera, un vehículo blanco se viró. Al lugar llegaron personal del 911 y la Digesett.

Otro accidente que muestran las imágenes es la de un vehículo que cayó desde la carretera aun hoyo, en la comunidad Boruga, en el municipio de Hado Damas, en San Cristóbal.

En el sector Evaristo Morales del Distrito Nacional y en la autopista Las Américas frente al hospital Darío Contreras, así como en la puerta 3 del Mirador Norte, en Santo Domingo Norte, ocurrieron eventos de tránsito, en los que solo se observaban los daños a los vehículos. No se obtuvieron las informaciones de los posibles lesionados.