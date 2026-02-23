Desfile del Carnaval llena de colores el malecón DN

Al son del merengue, colores y alegría, se reunieron dominicanos y dominicanas para recibir uno de los eventos culturales más esperado del año.

Las calles del Malecón en la avenida George Washington rebosaron de música y tradición tras llenar los corazones de la gente que se presentó al Carnaval del Distrito Nacional.

Bajo el sol de las 3:30 de la tarde de ayer, transcurrió el evento en un ambiente familiar lleno de creatividad y baile, en el cual desfilaron más de 70 comparsas.

Este encuentro estuvo organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), que reunió a miles de capitaleños y visitantes en un ambiente ordenado y seguro.

Durante el mes de febrero la República Dominicana, conmemora el significativo Mes de la Patria.

Asimismo se rinde homenaje a los símbolos patrios: la Bandera Nacional, el escudo y el Himno.

También se conmemora el Día de la Independencia Nacional, y se honra a los padres de la patria.

Se destaca que por vía de la cultura, se logra construir, entre diferentes grupos, la identidad, por medio del carnaval.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dio inicio a la celebración acompañada de la mascota de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Colí.

Personajes que desfilaron ayer durante el Carnaval del Distrito Nacional.Fuente externa

A esta le siguió una representación de atletas de la justa deportiva que tendrá como sede a Santo Domingo, quienes recorrieron junto al desfile del carnaval.

La ejecutiva municipal destacó el impacto cultural y social de la celebración, afirmando que el carnaval no solo es una fiesta, sino una manifestación viva de la identidad capitaleña.

Este evento también fue organizado junto a la Unión Carnavalesca del Distrito Nacional (UCADI), la cual, gracias a la logística y al sistema de seguridad, garantizó el orden y la tranquilidad durante toda la jornada, permitiendo a las personas, infantes y familias presentes disfrutar de la ocasión.

Esta edición estuvo dedicada a José Guillermo Mieses, “Pepe”, reconocido médico, deportista y folclorista, fundador de la emblemática comparsa Los Leones del Diablo y figura clave en el fortalecimiento institucional del carnaval en la capital.

El inicio del desfile estuvo encabezado por el Rey del Carnaval, Francisco Taveras Benítez, a quien se le reconoce por su trayectoria y aportes a esta tradición; y por la Reina del Carnaval, Santa Valdez, destacada por sus años de dedicación y múltiples premios obtenidos en esta expresión folclórica.

Además, formaron parte de este la banda de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y Los Guloyas de Propagas.

Los diferentes personajes individuales en las comparsas captaron la atención y entretuvieron a todo el público y a los jurados, para competir en diversas categorías como Gran Comparsa, Mejores Carrozas, Comparsas de Alibabá, Diablos Tradicionales, Diablos de Fantasía, Comparsas Históricas, Comparsas Tradicionales, Individuales de Fantasía e Individuales Tradicionales.

Se dieron cita en el lugar diferentes regidores, autoridades municipales, dirigentes culturales y diversas personalidades de la vida social, política y artística.

Al caer la noche, la música se apoderó del escenario con las presentaciones artísticas de Toño Rosario, Omega, Sexappeal, Jandy Ventura y Steffany Constanza.