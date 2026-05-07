Bo Naylor conecta jonrón de 3 carreras para sellar la victoria de Guardians 8-5 sobre Rays

Bo Naylor conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y Kyle Manzardo un doble de dos carreras que abrió el marcador en la primera para darle la victoria a los Cleveland Guardians sobre los Kansas City Royals por 8-5 el jueves.

Los Guardians recibieron a Seth Lugo con cinco hits en una primera entrada de tres carreras, destacando el doble de Manzardo contra la pared del jardín derecho-central.

Petey Halpin consiguió su primera carrera impulsada en su carrera con un sencillo en la tercera entrada, extendiendo la ventaja de Cleveland a 4-0.

En la sexta entrada, Halpin recibió base por bolas, robó la segunda base y anotó con un pase de Carter Jensen para poner el marcador 5-1 a favor de su equipo.

El jonrón de Naylor hacia el bullpen del jardín derecho selló la victoria.

En 5 1/3 entradas, Slade Cecconi (2-4) limitó a los Royals a dos carreras en seis hits, otorgando tres bases por bolas y ponchando a tres.

Cecconi otorgó dos bases por bolas en la primera entrada, pero logró salir ileso de una situación con las bases llenas, ya que los Royals dejaron las bases llenas en dos ocasiones. Kansas City dejó a 10 corredores en base, seis de ellos en posición de anotar.

Cade Smith ponchó a dos bateadores para conseguir su décimo salvamento.

Tras dividir la serie de cuatro partidos, los Guardians han ganado o dividido nueve series consecutivas contra rivales de la división Central de la Liga Americana, con un balance de 22-8 desde que perdieron 2 de 3 en Kansas City el 26 y 27 de julio de 2025.

Chase DeLauter conectó un doble para extender su racha de hits a un récord personal de 11 juegos mientras bateaba. 487.

Cada bateador de los Guardians en la alineación titular registró un hit.

El sencillo productor de Maikel García puso a Kansas City en el marcador en la quinta entrada.

Bobby Witt Jr. conectó cuatro hits, igualando su mejor marca personal.

Los Royals anotaron tres carreras contra el bullpen de Cleveland, incluyendo dos jonrones consecutivos en la séptima entrada de Witt y Vinnie Pasquantino.

Lugo (1-2) tuvo dificultades durante cuatro entradas, lanzando 102 lanzamientos mientras permitía cuatro carreras en siete hits y cuatro bases por bolas, ponchando a cinco.

Los lanzadores de los Royals otorgaron ocho bases por bolas, mientras que los Guardians acumularon 20 corredores en base.