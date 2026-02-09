Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ciudad

Joven cae al vacío desde plaza comercial

En la zona se encuentran miembros de la Policía Nacional, quienes investigan el hecho.

Policía investiga joven cayó al vacío tras lanzarse desde la plaza comercial.

Policía investiga joven cayó al vacío tras lanzarse desde la plaza comercial.Listín Diario

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Una joven cayó al vacío desde la plaza Ágora Mall, en circunstancias aún no esclarecidas.

De acuerdo a personas que se encontraban en el lugar al momento del suceso, la dama fue asistida por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sin embargo, se desconoce su estado de salud. 

En la zona se encuentran miembros de la Policía Nacional, quienes investigan el hecho.

Noticia en desarrollo...

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados