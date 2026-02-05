Embajadora Leah Francis Campos visita Funglode y sostiene encuentro con Leonel Fernández

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, visitó la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde fue recibida por su presidente, Leonel Fernández.

La visita se extendió por más de dos horas, tiempo durante el cual la embajadora recorrió las instalaciones de la fundación y conoció de primera mano sus distintos espacios académicos, culturales y de producción intelectual.

Durante el encuentro, realizado el pasado martes, se abordaron temas vinculados a la labor que Funglode desarrolla en áreas como la educación, el pensamiento estratégico, la literatura, el cine, la música y otros ámbitos sociales y culturales de impacto nacional e internacional.

El intercambio se desarrolló en un ambiente ameno y receptivo, caracterizado por una conversación fluida y de gran afinidad, que permitió reflexionar sobre la importancia de la cultura, el conocimiento y la cooperación como pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático y el desarrollo social.

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos junto a Leonel Fernández en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).Fuente Externa

Como parte de su agenda, la embajadora Campos también visitó las áreas de radio y televisión, así como los estudios de grabación y de producción musical de la institución. Durante el recorrido, pudo escuchar fragmentos de la obra musical de Johnny Ventura, figura emblemática de la música dominicana y referente cultural de proyección internacional.

Asimismo, la embajadora compartió con el equipo técnico y creativo de una producción cinematográfica en desarrollo, en colaboración con Funglode Films, y conoció de cerca los procesos de creación audiovisual que impulsa la institución como parte de su compromiso con las industrias culturales y creativas.

La embajadora estuvo acompañada por la señora Nora Brito, jefa de la Unidad de Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos, mientras que a Fernández le acompañaron Yarima Sosa, directora del Centro de Estudios del Futuro; Danilo Pérez, asistente del presidente, y Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo.