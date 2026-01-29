Alcaldía reacciona contra vandalismo en el cementerio Cristo Redentor

Tras un reportaje de Listín Diario que alertó al país sobre el vandalismo y robo de objetos en el cementerio Cristo Redentor, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) reaccionó y aseguró que tiene la situación bajo control.

A través de un comunicado acompañado de material visual, el cabildo informó que, ante los hechos de vandalismo ocurridos en el cementerio, se actuó de manera inmediata, coordinada y efectiva desde el pasado domingo, a través de la Policía Municipal de la ADN y la Policía Nacional.

Como resultado de esta intervención, fueron detenidos los apodados “Nachito” y “Luzón”, señalados como responsables directos de los hechos investigados, quienes fueron trasladados a la Policía Nacional y posteriormente puestos a disposición del ministerio público, específicamente ante el magistrado Demetrio Rodríguez, para fines de investigación y sometimiento a la justicia.

Refiere que otros implicados han sido identificados y se mantienen bajo seguimiento, a fin de lograr su localización y procesamiento judicial.

De manera paralela, la alcaldía informó que ha iniciado el proceso de notificación a las familias afectadas, brindando acompañamiento institucional para que puedan formalizar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Distrito Nacional, garantizando el debido proceso y la protección de sus derechos.

“El ADN continuará trabajando para fortalecer la seguridad, mejorar los servicios funerarios y garantizar tranquilidad y respeto a las familias, reiterando que todo acto que atente contra estos espacios será perseguido y sancionado conforme a la ley”, expresa el cabildo.

Sobre el remozamiento

La ADN también informó que está mejorando los servicios en el Cementerio Cristo Redentor y trabaja para el fortalecimiento de su seguridad mediante un muro perimetral.

“Al momento de recibir esta infraestructura, el camposanto no contaba con un cierre perimetral completo ni con condiciones adecuadas de control, situación que ha sido abordada de manera progresiva y responsable”, señala el ADN.

El cabildo puntualiza que en estos momentos el camposanto está una segunda etapa de intervención, orientada a completar el 100 % de la verja perimetral, reforzar los accesos y prevenir actos delictivos.

“A la fecha, la construcción de la verja presenta un avance aproximado del 70 % de su fase de finalización. Como parte de estas acciones, se han instalado nuevas cámaras de videovigilancia, se ha incrementado la presencia permanente de la Policía Municipal y se mantiene una supervisión continua del recinto”, detalla la nota.

La Alcaldía informó que apresó a dos personas que serán sometidas a la justicia.EXTERNA

La ADN también informó que ha recuperado el entorno frontal del cementerio mediante la creación del Parque de los Girasoles, convirtiendo un espacio antes deteriorado en un área digna, segura y de valor comunitario.

Afirma que estas intervenciones se complementan con remodelaciones y mejoras constantes en las instalaciones del camposanto, como parte de una política pública orientada a la dignificación de los servicios funerarios.