Cementerio de Rincón en La Vega sigue en abandono

A casi un año de haber sido documentado por periodistas de Listín Diario, el cementerio municipal de Rincón, en La Vega, continúa en estado de abandono.

Un equipo de este medio regresó al camposanto y comprobó que el deterioro persiste, sin que las autoridades hayan ejecutado mejoras significativas.

Aunque residentes de la zona aseguran que el cementerio cuenta con un encargado, el lugar luce totalmente descuidado.

Según versiones recogidas en el lugar, el responsable solo es visto de manera esporádica, generalmente una vez a la semana, cuando ocurre un fallecimiento o cuando recibe instrucciones directas del síndico.

Asimismo, explicaron que en varias ocasiones se presentan situaciones como malos olores provenientes de algunas tumbas, lo que resulta incómodo para los comunitarios que acuden al lugar.

Desde la entrada al cementerio es evidente el poco mantenimiento del lugar. El acceso resulta incómodo para quienes lo visitan debido a las condiciones del terreno, y la falta de cuidado es tal que el camposanto proyecta una imagen de abandono, dando la impresión de que ya no se realizan sepulturas.

Personas con familiares sepultados en el cementerio han manifestado su inconformidad por las condiciones en que se encuentra el lugar y aseguraron haber presentado quejas en distintas ocasiones.

Sin embargo, afirman que hasta el momento sus reclamos no han recibido respuesta ni se han traducido en acciones concretas para mejorar el estado del camposanto.

En una cobertura anterior, Listín Diario recordó que el presidente Luis Abinader había dispuesto más de 10 millones 800 mil pesos para la construcción y mejora del cementerio de Rincón, una obra cuya partida se gestionó desde 2021, pero que al llegar en 2023 ya había perdido valor frente al alza de los costos.

En ese momento, las autoridades locales manifestaron la intención de iniciar los trabajos e incluso pronosticaron que el camposanto estaría listo antes del 24 de abril de 2026.

El cementerio de Rincón presenta condiciones de abandono y descuido.Listín Diario

De acuerdo con documentos de planificación municipal, debido a la saturación y deterioro de los cementerios existentes, se plantea la necesidad de construir nuevos cementerios o ampliar los actuales en distintas comunidades.

En ese contexto, el informe señala que en Rincón actualmente se está construyendo un nuevo cementerio como parte de una solución a la falta de espacio para nuevas sepulturas. No obstante, el cementerio actualmente en uso continúa operando en condiciones de deterioro, sin evidencias visibles de intervención.

La situación del cementerio de Rincón se enmarca en una problemática más amplia reseñada por Listín Diario en reportajes realizados sobre cementerios del Gran Santo Domingo, cuando mediante recorridos, se denunció robos y vandalismo registrados en el cementerio Cristo Redentor, donde ciudadanos entrevistados aseguraron vivir momento de inseguridad tras señalar usurpación de nichos, vandalismo en los panteones y una administración descrita como “sinvergüenza”.

En contraste, durante un recorrido por el cementerio conocido como La Cigua, también ubicado en La Vega, se constató que el lugar se mantiene en condiciones de limpieza y orden.

