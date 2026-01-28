¿Qué pasa en los cementerios de Santo Domingo?

Tras una visita realizada por periodistas del Listín Diario para dar seguimiento a las condiciones de los cementerios públicos de Santo Domingo se observó un contraste en el ambiente y las infraestructuras de las tumbas, panteones, nichos y calles evidenciando una falta de mantenimiento por las autoridades competentes.

Al recibir denuncias de robos y vandalismo registradas en el cementerio Cristo Redentor, donde según ciudadanos entrevistados por este medio aseguraron vivir en un momento de inseguridad donde señalaron usurpación de nichos, vandalismo en los panteones y una administración descrita como “sinvergüenza”.

Este medio realizó un recorrido por otros camposantos de Santo Domingo para verificar las condiciones de seguridad y el ambiente que se vive en estos espacios.

cementerio máximo gómez

En el cementerio ubicado en la avenida Máximo Gómez, se observó un espacio en buenas condiciones, con personal del ayuntamiento realizando labores de limpieza.

El lugar contaba con césped podado, áreas despejadas y ausencia de basura. Visitantes y trabajadores coincidieron en que al realizarse la renovación del espacio en la sindicatura de David Collado las condiciones mejoraron reduciendo los niveles de inseguridad que antes se presentaban.

“Después de que subieron las paredes está todo tranquilo. En los 14 años de Roberto Salcedo las paredes estaban bajitas, se pasaban de la Pedro Livio Cedeño, la María Montéz y brincaban para acá. Inmediatamente Collado ganó la sindicatura, subieron los muros y se ha convertido en una fortaleza”, aseguró Nelson Amador, albañil del cementerio.

En la misma línea, María de la Cruz aseguró que los tiempos que vive el cementerio de la avenida Máximo Gómez son buenos, reconoció que antes se veía otro ambiente; sin embargo, actualmente “todo está muy tranquilo. No hemos tenido quejas. Estamos muy tranquilos, gracias a Dios”.

Este camposanto fue descrito como “solitario” por Ángela Rodríguez, quien se encontraba en espera de un conocido para visitar a un difunto ser querido. “Me genera mucho temor, esto es muy solitario. No he visto nada pero es solitario”.

cementerio cristo rey

En contraste, en el cementerio Cristo Rey, aunque se observó personal realizando labores de limpieza, el recorrido evidenció un notable deterioro en múltiples tumbas y estructuras.

En varias áreas se pudieron observar tumbas rotas, cruces deterioradas y abundante yerba, lo que refleja una falta de mantenimiento constante del espacio.

El cementerio Cristo Salvador se encuentra en condiciones deplorables.Nayrobi Cruz

El administrador del cementerio, Francisco Sosa, indicó que se trata de una nueva administración y que no ha recibido denuncias relevantes. Mientras, el primer teniente de la Policía Nacional, Alexander Bello de León, encargado de seguridad, dijo que se han controlado situaciones que alteraban el orden dentro del camposanto.

“Hemos reducido la visita de esos piperos, de esas personas que venían a dormir acá en su totalidad”, precisó.