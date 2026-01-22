Al menos un fallecido y 13 lesionados por accidente de tránsito el Día de la Altagracia

Al menos una persona falleció y otras 13 resultaron afectadas por accidentes de tránsito durante las celebraciones por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, informó este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en su boletín operativo.

El miércoles, miles de devotos católicos rindieron homenaje a la Virgen de la Altagracia, considerada madre protectora de República Dominicana, en distintas regiones del país, principalmente en la Basílica de Higüey.

Es una tradición que se celebra todos los 21 de enero.

“En este Operativo Altagraciano se registraron seis accidentes de tránsito de los cuales dos por motocicletas, un carro y uno por autobús, una jeepeta y una persona fallecida por accidentes de tránsito, fuera del dispositivo de seguridad”, indicó el COE.

El organismo también indicó que al menos 20 personas se extraviaron entre niños, niñas, adolescentes y adultos.

Durante el operativo, las autoridades brindaron 3,995 asistencias viales y 498 asistencias médicas, para un total de 4,493 asistencias al público.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó en la zona que comprende el operativo un total de 1,335 fiscalizaciones, en su mayoría a motociclistas (414) “por transitar sin casco protector”.

“Del mismo modo han retenido 19 vehículos livianos y 122 motocicletas por violaciones a la ley de tránsito 63-17, asimismo ha ejecutado 3,463 asistencias viales”, informó el COE.

El Centro de Operaciones de Emergencias Regional Este, instalado dentro del perímetro de la Basílica de Higüey, realizó realzó 231 asistencias en salud, consistentes en tomas de presión, hipertensión, hipoglicemia, crisis de broncoespasmo, cefalea, trasporte sanitario y atención a personas extraviadas.

La Defensa Civil también realizó 187 asistencias en tomas de presión, hipertensión, hipoglicemia, crisis de broncoespasmo, cefalea, trasporte sanitario, orientación y asistencias a personas, cura y despacho de accidentes.

Además, ubicó a 11 menores que se encontraban extraviados, los cuales fueron entregados a sus padres. También tres adultos mayores que estaban extraviados fueron localizados y entregados a sus familiares.