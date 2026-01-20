Incendio de vehículo en el túnel de la 27 de Febrero provoca caos vial

La mañana de este martes se incendió un vehículo en el túnel que pasa por debajo del Boulevard de la avenida 27 de Febrero, lo que provocó una congestión vehícular en toda la zona.

El vehículo iba en dirección oeste-este.

Ante este escenario, algunos conductores se vieron retenidos en el tráfico por lo que decidieron desmontarse de sus vehículos para observar el incidente a diferencia de otros conductores que prefirieron permanecer en sus autos.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar las llamas que desprendía el vehículo al igual que también estuvieron presentes los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que trabajaron para mejorar el flujo vehicular.

El sonido de las sirenas hacían eco por todo el lugar, al igual que se mezclaban los murmullos de las personas en conjunto de los pitillos por parte de los agentes de la DIGESETT. El humo se mezclaba con el aire y se podía observar a las personas evadiendo masa de humo lo que convertía el ambiente aún más siniestro.

Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o muertes registradas, pues las autoridades aún no reportan nada y se desconoce lo que provocó este incendio.