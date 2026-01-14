Ciudadanos se quejan por precio del pasaporte electrónico

El anuncio oficial del nuevo pasaporte electrónico dominicano, presentado este miércoles por las autoridades como un salto hacia la modernización y la seguridad documental, ha generado una inmediata reacción crítica por pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), quienes cuestionaron el elevado costo del documento.

El nuevo pasaporte electrónico tendrá un precio de RD$6,700 para adultos, con una vigencia de 10 años, y sustituirá de manera progresiva al pasaporte tradicional.

El documento incorpora tecnología avanzada, datos biométricos, mayores estándares de seguridad internacional y la promesa de procesos más ágiles mediante trámites en línea, tanto para emisiones por primera vez como para renovaciones.

Sin embargo, para muchos ciudadanos estos avances no justifican el incremento significativo del precio, que ha sido calificado por algunos como “excesivo” en un contexto económico marcado por el alto costo de la vida.

“Estamos de acuerdo con que el país avance y se modernice, pero no a costa de cargarle más peso al ciudadano común. No todo el mundo puede pagar casi siete mil pesos por un pasaporte”, expresó un viajero consultado en el AILA, mientras esperaba abordar un vuelo hacia Estados Unidos.

Otros pasajeros coincidieron en que el documento es una necesidad básica para estudiar, trabajar o reunificarse con familiares en el exterior, por lo que consideran que su costo debería ser más accesible.

Las críticas también se enfocan en el impacto que el nuevo precio podría tener en familias de bajos ingresos o en hogares donde varios miembros necesitan el documento al mismo tiempo.

“Una familia de cuatro personas tendría que pagar más de 26 mil pesos solo en pasaportes. Eso es demasiado”, señaló una usuaria visiblemente molesta.

No obstante, el aumento del precio también cuenta con opiniones a favor. Sectores que respaldan la medida argumentan que el costo es coherente con los estándares internacionales y con la calidad del nuevo documento.

Destacan que el pasaporte electrónico reduce riesgos de falsificación, mejora la reputación del país ante organismos internacionales y facilita la movilidad de los dominicanos en aeropuertos y controles migratorios de otros países.

“Estamos pagando por seguridad, tecnología y reconocimiento internacional. Muchos países cobran igual o más por documentos similares”, opinó un profesional del sector turístico, quien consideró que el nuevo pasaporte es una inversión a largo plazo, al tener una vigencia de una década.

Las autoridades, por su parte, han subrayado que el proceso será más eficiente gracias a la digitalización de trámites y que el costo aplica tanto para emisión como para renovación.

Asimismo, recordaron que existen modalidades de servicios normales y VIP, cuyos precios anteriores se encuentran en proceso de actualización, aunque este punto no ha logrado disipar del todo las críticas.

En tanto que, el documento comienza su implementación en medio de una opinión pública claramente dividida, donde la seguridad y el progreso compiten directamente con las preocupaciones del bolsillo ciudadano.