Pronostican lluvias dispersas para este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que se esperan lluvias dispersas hacia las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago y Monte Cristi.

En horas de la tarde se espera que estas lluvias se desplacen sobre: San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, San Juan, Elías Piña y El Gran Santo Domingo.

En la noche, las precipitaciones desaparecerán progresivamente provocando lluvias aisladas y débiles hacia poblados próximos a la costa norte del país.

Para el lunes próximo, lluvias débiles y dispersas se esperan sobre: La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte.

A partir del mediodía estas condiciones se observarán en: San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, El Gran Santo Domingo y Santiago.

Se esperan temperaturas agradables que oscilan entre 18 °C y 29 °C.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.