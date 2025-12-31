El Rally del Borracho celebra 55 años y estos artistas se suman a la tradición

Bailes, música, bebida y fiesta: El Rally del Borracho es un evento que se celebra cada año en el sector Don Bosco, inicia a las 8 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Las personas se trasladan de diferentes partes de la capital, como la Zona Oriental y diversas provincias, para recibir el año en familia y amigos, y llegan hasta 5,000 personas a gozar del evento.

A pesar de haber una vaguada anunciada por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las personas aseguraron que Don Bosco se va a llenar del público que disfruta participar del evento.

Este año los artistas invitados son: Vakeró, Milka la más Dura, Eury el Invensible y Djs.

Las calles están cerradas por la policía y un equipo de organizadores de unas 60 personas, según el organizador y presidente de la junta de vecinos, que verifica la entrada de cualquier transeúnte para evitar el ingreso de armas y asegurar la tranquilidad del evento.

Como afirma Enyi, vecina del sector que va todos los años con su familia a disfrutar del fin de año.

Familia de Enyi en el Rally del Borracho.Raúl Acebedo

“La fiesta se da buena y tranquila siempre; nosotros venimos todos los años, bebemos y compartimos en familia”.

Las personas asisten con ropa conmemorativa a la celebración, poloches con estampados de Wally y fraces sobre el alcohol.

Rally del BorrachoRaúl Acebedo

El lugar hay venta de carnes, bebidas, vasos de fruta con crema y comida rápida.

Tradición familiar

“Esta es una tradición de más de 50 años, un legado que se lleva en la sangre y en la tradición de Don Bosco”, dijo el presidente de la junta de vecinos y organizador del Rally del Borracho.

“Esto comenzó con un grupo de personas que se reunían y a los vehículos les ponían un logo que decía Rally, daban la vuelta por el sector y terminaban aquí; en Don Bosco llevamos esto en la sangre y seguiremos compartiendo esta tradición”.