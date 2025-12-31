Meteorología alerta Año Nuevo entrará con lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas en varias provincias y el Distrito Nacional, debido a las lluvias previstas para este fin de año e inicio de 2026, influenciadas por una vaguada y la incidencia de un sisrtema frontal.

Mientras el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó el nivel de alerta verde para cinco provincias y el Distrito Nacional, debido al informe del Indomet.

Las provincias en alerta verde son San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo y La Altagracia, así como el Distrito Nacional, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Ambos fenómenos aportarán humedad e inestabilidad suficientes sobre el país, favoreciendo, aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Conforme a la directora de Indomet, Gloria Ceballos, las lluvias serán especialmente sobre localidades del Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional; San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.

Para mañana, día de Año Nuevo, se espera que desde la madrugada se continúen sintiendo los efectos de la vaguada, manteniendo un ambiente inestable con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias mencionadas.

Estas precipitaciones podrían ser más intensas y frecuentes en localidades del este y sureste.

Estas lluvias prevalecerán hasta horas de la tarde del inicio de año, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose, aunque con menor intensidad y frecuencia, hacia provincias de la Cordillera Central y el Cibao, incluyendo La Vega y Santiago.

Aun así, la mayor concentración de precipitaciones será al este y sureste del país, especialmente entre mediados de la tarde y horas de la noche. Hasta el momento, los acumulados de lluvias se encuentran entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superiores en zonas aisladas, en las próximas 24 a 48 horas.

Temperaturas frescas

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, principalmente en la noche y madrugada sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno).

Ayer seco y estable.

Indomet informó también que ayer el patrón atmosférico se encontraba relativamente seco y estable, como resultado de la incidencia de un sistema anticiclónico que incide sobre nuestro territorio. En tal sentido, se pronostica un cielo soleado y de poca nubosidad, siendo óptimas las condiciones del tiempo para el disfrute de actividades recreativas al aire libre de su elección, ya que las precipitaciones estaban ausentes de manera generalizada ayer martes.