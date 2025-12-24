Los niños envían mensajes para proteger a los animales

¿Por qué es importante cuidar las mascotas?

¿Saben que es muy importante cuidar a las mascotas? Ellas dependen de nosotros. Si no las cuidamos ellas se pueden enfermar o morir. Tenemos que darles comida, agua y amor. Las mascotas nos ayudan a ser más amigables y cariñosas. Si tienes una mascota, no la sueltes porque no saben como vivir solos. Ya están acostumbrados a vivir con su familia humana. Pueden ser atropellados porque no saben estar en la calle o secuestrados. También, en las casas hay que tener cuidado con lo que ellos comen. Si no cuidas a tu mascota, se va a morir y no la vas a poder disfrutar.

Redactado por: Macarena Arrospide, Lylah Cornielle, Katherine Correa, Gianfranco de la Rosa, José Garza, Luna Martín, Marcelle Morel, Pedro Mota, Luis Peña, Axel Pérez, Alonzo Pimentel, Arturo Pimentel, Rodrigo Torres, Amanda Vásquez y Christian Vicens.

“Animales en Peligro de Extinción"

Algunos animales endémicos y migratorios de la isla de La Española, tales como iguanas ricordi, solenodontes, gavilán de la española, tortugas verdes, carey, y tinglares, y flamencos, están en peligro de extinción. Las personas están dejando basura tirada y los animales están comiendo estos desperdicios. También estamos contaminando los ríos, quemando y talando árboles, y destruyendo sus hogares para la construcción de calles, hoteles, entre otros.

Estas especies también se ven amenazadas por animales invasores y depredadores que les están atacando.

Estos animales son importantes para nuestro país. Si nuestros animales desaparecen de la isla, los perdemos en todo el mundo. Redactado por: Mikaela Arrospide, María Colón, Andrés Dhimes, María Ferreira, Javier González, Rodrigo Hernández, Clarissa Higuera, José López, Jorge Macarulla, Andrés Marrero, Valentina Martino, Mariana Méndez, Lucas Pimentel, Felipe Silveira y Felipe Simón.

Tenemos que cuidar a nuestros animales

Algunos son endémicos de La Española y otros vienen por migración. Muchas especies están en peligro de extinción. En la isla hay muchos animales, como el gavilán de La Española. Solo quedan aproximadamente entre 450 y 500 individuos. Su hábitat es Los Limones, y también los están reubicando en Punta Cana, porque si algo pasa en Los Limones podrían extinguirse. Nosotros, los humanos, les estamos haciendo daño porque los secuestran y los venden. Un problema que todos tienen en común es la pérdida de hábitat, ya que no tienen un lugar para vivir ni para buscar comida. También están robando sus huevos para venderlos.

Además, seguimos tirando basura. Muchos animales se comen la basura y se mueren porque no la pueden digerir, y otros se asfixian. También existen especies invasivas, como el pez león. Los supermercados y restaurantes deben vender el pez león, porque nosotros somos los únicos depredadores que tiene.

Si las personas encargadas de las granjas ponen a sus pollitos en un lugar seguro hasta que crezcan lo suficiente, el gavilán no se los comerá. También pueden contactar a la Fundación Peregrino, que está dando jaulas en los lugares donde hay gavilanes para proteger a los pollitos. Si ven a alguien haciéndole daño a algún animal, llamen a la Línea Verde de Medio Ambiente al (809-567-4300), extensión 8000, o por WhatsApp al (849) 356-6400.

Hay que protegerlos. Ayúdanos a hacer una diferencia.

Redactado por: Jesús De La Vega, Oliver Eberle, Gaia Estepan, Marta Esteva, Alonso García, Alexia González, Felipe Hache, José David Montero, Sofía Mota, Inés Negrette, Matías Perelló, Ismael Reyes, Alonso Rodríguez, Rodrigo Rodríguez, Gianlui Sánchez.