Aumenta el flujo de pasajeros al interior por Nochebuena y Navidad

A medida que se acercan las fiestas navideñas, el flujo de pasajeros en las paradas de transporte interurbano ha aumentado de una forma significativa, esto sin que haya provocado algún tipo de cambio en los precios de los pasajes hacia el interior del país.

Pasajeros y choferes aseguraron a Listín Diario durante un recorrido por las principales paradas de autobuses, que los precios de los pasajes hacia las diferentes provincias y pueblos del país se mantienen inalterables.

Lo que sí comprobaron los periodistas en su recorrido fue una mayor cantidad de ciudadanos buscando un asiento para ir a pasar la Nochebuena y las demás festividades navideñas junto a sus parientes en diferentes comunidades del país.

Choferes y operadores insistieron que no existe ninguna posibilidad de aumentar las tarifas, permaneciendo así los mismos precios que han estado en curso desde hace varios años.

En la región Sur, los precios continúan sin cambios. El precio del pasaje hacia Elías Piña permanece en RD$700, mientras que viajar a San Juan, Tamayo, Vicente Noble y Neyba cuesta RD$500. Para recorridos más cortos, como Yaguate, el precio es de RD$100, y hacia Nizao, RD$150.

A pesar de ya acercarse las festividades, en la parada de Barahona el movimiento de pasajeros continúa siendo muy lento, sin presencia significativa de viajeros al momento del levantamiento.

En la región Norte, las tarifas también permanecen estables. Los pasajes hacia Moca y Arenoso tienen un costo de RD$300, mientras que viajar a La Vega cuesta RD$250. Los boletos a Cotuí y San Francisco de Macorís se mantienen en RD$300, asimismo hacia Maimón a RD$200.

Para destinos como Pimentel y Castillo, el precio es de RD$350 el pasaje. En estas rutas, especialmente hacia Salcedo, Villa Tapia, Moca y Cotuí, las guaguas se encontraban completamente llenas, con pasajeros formando largas filas para abordar y llegar a sus destinos.

En el Este del país, el expreso Bávaro (APTPRA) presentó un aumento notable en el flujo de viajeros. Los precios hacia Punta Cana, Verón, Friusa y Bávaro se mantienen en RD$500, mientras que el pasaje hacia Higüey continúa en RD$400. Los choferes de esta ruta expresaron que desde ayer comenzó a notarse un mayor movimiento de viajeros, lo que siguió incrementándose ayer 23 de diciembre.

Asimismo, se observó la presencia constante de personal del Intrant y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes aún continúan fortaleciendo las tareas de supervisión para prevenir así accidentes y garantizar una movilidad mucho más segura de los pasajeros durante estas festividades.

Junior Rodríguez, representante del Intrant que se encontraba realizando inspecciones en el momento del recorrido, explicó que se verifica el estado de los neumáticos, luces, limpiavidrios, seguros, licencias y, en sentido general, que cada unidad esté en condiciones para evitar que ocurran accidentes.