Exceso de velocidad, alcohol y seguridad vial: foco de la Digesett en operativo de Navidad

Con el inicio de las festividades navideñas, el tránsito vehicular se incrementa en el país. Ante este panorama, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) apunta a fiscalizar excesos de velocidad, alcohol y seguridad vial en su despliegue por las calles.

Así lo manifestó este martes el director de la entidad, Pascual Cruz Méndez, tras el lanzamiento oficial del operativo “Conciencia por la Vida Navidad y Año Nuevo 2025-2026”.

Desde la velocidad inadecuada, conducir bajo los efectos del alcohol, el uso del casco protector y el cinturón de seguridad, hasta el irrespeto a las señales de tránsito, son las medidas que Méndez pretende priorizar en esta ocasión.

Esto con el objetivo de garantizar un asueto de Navidad y Año Nuevo con medidas orientadas a preservar la vida de los peatones, pasajeros y conductores debido al incremento de la movilidad en las vías y factores de riesgo asociados al tránsito.

"La vida es el valor supremo que debemos proteger", expresó Pascual Cruz Méndez para afianzar su compromiso al operativo navideño.

Durante su intervención, señaló que en estas últimas semanas de diciembre se garantizan los reforzamientos de agentes en los puntos estratégicos y la regulación del tránsito en las vías principales, autopistas y carreteras del país.

Asimismo, detalló que en este operativo participarán 2,286 agentes de la Digesett, con una logística de 447 motocicletas, 140 camionetas, 34 grúas, 2 tractores, siete camiones, un pettibone para brindar asistencia a los ciudadanos.