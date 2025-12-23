Gobierno despliega más de 48 mil agentes por operativo de Navidad y Año Nuevo

El Gobierno anunció este martes el despliegue de 48,470 agentes de organismos de seguridad en la primera fase del operativo “Conciencia por la Vida Navidad y Año Nuevo 2025-2026”.

Este operativo está pautado para iniciar este martes a las 2:00 de la tarde.

El director de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), Juan Manuel Méndez García, informó que estarán funcionando unos 1,301 puestos de socorro; 250 ambulancias; 14 unidades de rescate vehicular; 21 talleres móviles; dos centros de atención prehospitalaria y tres helicópteros.

“Estamos haciendo mayores esfuerzos para prevenir los incidentes, pero también necesitamos de la ayuda de cada dominicano. La conciencia ciudadana jugará el papel más importante en este operativo”, expresó.

Aseguró que solo este año el DAEH recibió 285 ambulancias, entre esas 170 nuevas por parte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, y continúan a la espera de 70 ambulancias más para asistencia del operativo y para cubrir las necesidades de la población en general.

“Contamos con suficientes ambulancias y con 8,235 hombres y mujeres que están en toda la geografía nacional, sobre todo en las 26 provincias en que tiene presencia el 9-1-1 y del resto del país”.

Méndez García señaló que la segunda fase del operativo iniciará el martes 30 de diciembre a las 2:00 de la tarde y finalizará el jueves primero de enero a las 6:00 de la tarde.