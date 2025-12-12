Matan general retirado en el Higüero

Desconocidos ultimaron al general retirado del Ejército de la República, Lorenzo María González, en la comunidad del Higüero, Santo Domingo Norte.

Esta información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien también informó que durante el ataque también murió el cuñado del general, Fremi Alberto Pudo Contreras.

Ambos fueron baleados.

El incidente ocurrió alrededor de la 4:30 p. m., en un terreno cercano de la calle presidente Antonio Guzmán Fernández.

Pesqueira indicó que la Policía, bajo la coordinación del Ministerio Público, están ampliando las investigaciones a través de entrevistas con personas que estaban presentes en el lugar de los hechos al momento del ataque.

También detalló que la Policía Científica hizo un levantamiento en el lugar y que ampliarán los detalles oportunamente.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los perpetradores.