Indomet pronostica aguaceros para la tarde de este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para este domingo se observó una disminución de las lluvias sobre gran parte del país, por lo que en horas de la mañana se espera un cielo soleado y con nubes dispersas.

Sin embargo, para la tarde se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, San Cristóbal y la parte norte del Gran Santo Domingo, los cuales podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Para el lunes, debido al calentamiento diurno y la vaguada, se esperan algunos aguaceros locales, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas, afectando a Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y sectores cercanos.

En cuanto a las temperaturas, estarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y valles del interior, donde recomendamos usar abrigos e ingerir bebidas cálidas. Este refrescamiento de las temperaturas se debe al viento fresco del nor/noreste.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.