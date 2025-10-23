Embajada estadounidense permanecerá cerrada este viernes; citas consulares deberán ser reprogramadas

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, informó que debido al riesgo que representa la tormenta tropical Melissa, la entidad permanecerá cerrada para este viernes.

En un comunicado colgado en sus redes sociales, le Embajada estadounidense indicó que los servicios y citas consulares pautadas para este 24 de octubre quedan cancelados.

En tanto que, el Centro de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés) ubicado en el centro comercial Sambil en Santo Domingo también permanecerá cerrado.

Precisó que quienes tengan citas para pasaportes, visas, u otros servicios consulares recibirán un correo electrónico con instrucciones para reprogramar su cita.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia deben lamar al 809-567-7775.

“Servicios rutinarios y asistencia para ciudadanos americanos en las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana continuarán, basados en la trayectoria”, apuntó la Embajada.

Por su parte, el Gobierno anunció este jueves que la jornada laboral continuará suspendida durante este viernes para las provincias bajo alerta roja, debido a los efectos de la tormenta Melissa.

En alerta roja están Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata.