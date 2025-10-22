Embajada de EEUU en Santo Domingo permanecerá cerrada este jueves por tormenta Melissa

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó este miércoles que, debido a los efectos climáticos de la tormenta Melissa, permanecerán cerradas sus instalaciones durante este jueves 23 de octubre.

Esta información está contenida en un comunicado de la embajada, en el que también indicó que quedan cancelados todos los servicios y citas consulares pautados para este día.

Igualmente seguirá cerrado el Centro de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés), ubicado en el centro comercial Sambil en Santo Domingo.

También informaron que las personas que tenían citas en Santo Domingo para pasaportes, visas, u otros servicios consulares "recibirán un correo electrónico con instrucciones para reprogramar su cita".

Asimismo, indicaron que los servicios rutinarios y de asistencia en las agencias consulares de Punta Cana y Puerto Plata seguirán disponibles para los ciudadanos estadounidenses.

A continuación, el comunicado de la Embajada de EEUU en Santo Domingo:

"Tenga en cuenta que, debido a la Tormenta Tropical Melissa, la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo permanecerá cerrada el jueves 23 de octubre de 2025. Se cancelan todos los servicios y citas consulares.

Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia deben llamar al 809-567-7775. Servicios rutinarios y asistencia para ciudadanos americanos en las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana continuarán, basados en la trayectoria actual de la tormenta Melissa.

Quienes tengan citas en Santo Domingo para pasaportes, visas, u otros servicios consulares recibirán un correo electrónico con instrucciones para reprogramar su cita.

El Centro de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés) ubicado en el centro comercial Sambil en Santo Domingo permanecerá cerrada".