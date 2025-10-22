tormenta tropical Melissa
Embajada de EEUU en RD cancela servicios de este miércoles por tormenta Melissa
Quienes tengan citas, entrega de pasaportes u otros servicios consulares recibirán un correo para reprogamar su cita
La embajada de Estados Unidos en el país canceló todos los servicios consulares previstos para este miércoles ante el paso de la tormenta tropical Melissa.
A través de un comunicado, la embajada norteamericana informó la cancelación de sus servicios e indicó a quienes tengan citas, entrega de pasaportes u otros servicios consulares recibirán un correo para reprogramar su cita.
Asimismo, la embajada precisó a ciudadanos estadounidenses en el país que requieran algún tipo de servicio comunicarse a través del número 809-567-7775.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), colocó bajo alerta roja a las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.
La alerta roja significa que esa determinada demarcación está expuesta a un mayor peligro ante el paso del fenómeno atmosférico; las autoridades recomiendan a los moradores de esas provincias, a poseer su “bulto” de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto de la tormenta.
En alerta amarilla las autoridades mantienen a La Vega, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Elías Piña, El Seibo, La Romana, Independencia y La Altagracia(incluyendo la Isla Saona).
Se coloca la alerta amarilla cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia; la misma llama a la población de esas áreas a dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo.
Mientras que en alerta verde se encuentran Bahoruco, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.
La alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, ya sea parcial o total.