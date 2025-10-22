DNCD incauta cuadros con lienzos impregnados de cocaína

Agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, confiscaron varios cuadros, cuyos lienzos estaban impregnados de cocaína, durante labores de inspección realizadas en una compañía de envíos internacionales, ubicada en el Distrito Nacional.

La entidad indicó que los agentes, asistidos por unidades caninas, se trasladaron a la empresa, donde localizaron una caja, con cuatro pinturas, notando algunas inconsistencias en el grosor de los lienzos.

Reveló que al iniciar el protocolo de inspección, se descubrió entre las telas, una gran cantidad de cocaína revestida en la parte superior, otra modalidad de las redes de narcotráfico para tratar de burlar los controles establecidos por las autoridades.

“La caja, con las pinturas, fue enviada por un individuo con presunta dirección en la carretera Mella, Santo Domingo Este y la recibiría un hombre con domicilio en Manningham Road, Buelleen Vict, Australia”, informó la DNCD.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si las direcciones y los nombres, consignados en el envío del remitente y destinatario, se corresponden con datos reales o si por el contrario son falsos.